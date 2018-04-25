Главы ведомств Евросоюза обсудят ситуацию в Беларуси 12 октября

Руководители внешнеполитических ведомств государств-членов Европейского союза вынесут на обсуждение текущую политическую ситуацию в Республике Беларусь двенадцатого октября.

Как сообщается в послании, специалист Евросоюза Жозеп Боррель расскажет главам министерств иностранных дел о том, как развивается ситуация в нашей стране, а также будет обсуждаться ввод ограничений со стороны ЕС.

Также сообщается, что дипломаты пообщаются по поводу отзыва послов Евросоюза из Республики Беларусь, и решат вопрос оставления послов Беларуси в ЕС.