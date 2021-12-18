Главы ВС Литвы, Германии и Нидерландов обсудят совместные оборонные планы

На встречах основное внимание будет уделяться ситуации с безопасностью в Балтийском регионе и в Украине.

Также будет обсуждаться вклад литовских вооруженных сил в предотвращение нелегальной миграции на внешних границах Европейского Союза и НАТО, а также планы Литвы внести свой вклад в международную операцию TAKUBA в Мали и учебные миссии в Мозамбике, Украине.

«Членство в НАТО — наша гарантия безопасности. Германия и Нидерланды являются теми странами, которые бы первыми реагировали на прямую угрозу Литве», – сказал командующий литовскими вооруженными силами.

«Мы обсудим с командованием армий этих стран картину возможных угроз с точки зрения разведки, синхронизацию планов обороны и возможных действий. Вклад Германии и Нидерландов в развертывание собственных сил особенно важен. Мы вместе как с точки зрения духовных, так и ценностных оснований, что наиболее важно, полны решимости помогать друг другу», – сказал он.

Командующие также обсудят другие проекты военного сотрудничества и 5-ю годовщину размещения батальона Сил передового базирования НАТО в Рукле, которая будет отмечаться в феврале 2022 года.