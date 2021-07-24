Глобальное потепление существенно изменило криосферу Земли

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Криосфера планеты Земли в период с 1979 до 2016 уменьшилась на 87 тысяч квадратних километров ежегодно. Такую ситуацию спровоцировало глобальное потепление. Об этом пишет Xinhua.

Ученые из университета Ланьчжоу утверждают, что мировая криосфера — географическая оболочка планеты, вместе с районами замерзшей воды, вмещает около трех четвертей пресной воды всей Земли. И это играет очень важную роль в климате.

«Это один из наиболее чувствительных климатических показателей. Изменения криосферы обладают серьезными последствиями для всего мира. Это не только региональная проблема», — отмечают эксперты и считают, что их достижение поможет дальнейшему изучению изменений климатической системы.

Напомним, исследование ученых из Эксетерского университета пролило совершенно другой свет на информацию об изменениях климат. Оно показало, что некоторые районы Южной Африки, которые сегодня являются сухими и малонаселенными, 250 000-350 000 лет назад, были водно-болотными и травянистыми.