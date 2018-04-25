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Культура

«Гномы в деле » — забавная анимация о маленьких шалунах

Хотите — верьте, хотите — нет, но глубоко-глубоко под землей кипит жизнь! Там, в недрах земли, куда не попадает ни один лучик солнца, рассказываются интересные истории, проходят самые настоящие спектакли, даже серьезные фестивали!

Тысячи маленьких и талантливых гномов ведут борьбу за звание самого талантливого изобретателя! И чего там только не увидишь! Изящную обувь, прекрасные одеяния, расшитые шелковыми нитями, роскошные свечи, умные стулья, даже зубную щетку для чистки обуви!

Но больше всего на свете эти маленькие создания боятся людей! Ходят слухи, что люди — ленивые и избалованные создания, которые на завтрак способны съесть целого гнома вместе со шляпой! Поэтому уже более 200 лет гномам строго запрещено выходить на поверхность земли. А ведь легенда гласит, что когда-то гномы были самыми лучшими помощниками людей!

Все бы так и оставалось, если бы маленькой девочке-гному по имени Эльза все эти фестивали не надоели до чертиков! Бедная девочка так старалась, но стоило ей до чего-нибудь дотронуться, как все это мигом рушилось! Последнее ее изобретение — комбаин по уборке репы срезал верхушки шляп у комиссии фестиваля! Однако Эльза — девочка довольно настойчивая! Если не получается реализовать свой талант здесь, то почему бы не попробовать сделать это на поверхности земли?

Тихонько улизнув из тайного убежища гномов и взобравшись на поверхность земли, Эльза и ее друзья Кип и Бак окунулись прямо в водоворот событий! Их ожидало множество интересных, доселе невиданных событий. Заброшенная кухня — самое замечательное место, чтобы научиться выпекать вкуснейшие пирожные, а шеф-повар Тео — совсем не страшен, хотя и грустен! И вскоре по всему городу разошелся вкуснейший пряный аромат! Однако не все так просто… Злому братцу Тео это пришлось не по душе! Воспрявшая пекарня Тео стала помехой для огромной империи сладостей Бака!

Удастся ли Эльзе, Баку и Кипу помирить враждующих братьев? А может понадобится помощь всех гномов? Подружатся ли гномы с людьми? Откроет ли Эльза в себе новый талант и победит ли в конкурсе шляп?

Множество вопросов и еще больше ответов в замечательной анимации о настоящих мечтах, дружбе и вере в себя уже с 17 июля!

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