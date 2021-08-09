«Год открытий»: Тихановская выступила с обращением

Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская в годовщину начала протестов на родине выступила с обращением. Лидер оппозиции назвала минувший год «годом открытий».
«С одной стороны, я открыла для себя смелость и достоинство беларусов, но с другой стороны, – грязь и жестокость режима», – заявила в видеообращении Тихановская.
Она добавила, что за этот период она увидела «солидарность всего мира». После выборов в Беларуси и подавленных протестов Тихановская вынуждена была переехать в Литву. За минувший год она встречалась со многими мировыми лидерами, включая главу Белого дома Джо Байдена и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.
«Это был год, когда мы впервые поняли, что можем влиять на будущее своей страны. И впервые взяли ответственность за это. И теперь вся страна знает: дорогу осилит идущий», – отметила Тихановская. При этом она призвала белорусов не падать духом.
Напомним, в Беларуси 9 августа 2020 года состоялись выборы главы государства. Александр Лукашенко объявил о своей победе.