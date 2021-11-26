Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

Оценивая первый год работы Сейма, лидеры оппозиционной Социал-демократической партии Литвы (СДПЛ) говорят, что правящие «сегодня превратили парламент в заложника ненужного и даже вредоносного противостояния».

Сейм этого созыва приступил к работе 13 ноября 2020 года. «Консерваторы и либералы своим злейшим врагом и мишенью выбрали президента. Да, непогрешимых нет. Однако цель ясна: во всех своих неудачах обвинять главу государства, часть общественности, хотя с самого начала было ясно, что некоторые министры сели не в свои сани».

А некоторые члены Сейма сломя голову пустились на поиски врагов и заварили кашу гнева. Следствием такого правления стали хаотичные решения, иногда противоречащие здравому смыслу, разделение общества и атмосфера гнева», — отметила лидер СДПЛ Вилия Блинкявичюте.

Она подчеркивает, что для преодоления нерядовых вызовов необходима слаженность, и предлагает консолидироваться. «Это единственный способ решить проблемы, которые преследуют государство и его народ. Людям не интересно, кто утвердится на олимпе власти. Разочаровывает то, что демонстрируется сила и поиск врагов в попытках совладать с пандемией, хотя по этому вопросу важно найти как можно более широкий консенсус с общественностью», — добавляет В. Блинкявичюте.

Гинтаутас Палуцкас, глава фракции Сейма СДПЛ, считает особенно опасной тенденцией тот факт, что даже внешняя политика стала ареной для интерпретации отношений.

«Самое скандальное нападение на президента страны было организовано никем иным, как председателем комиссии Сейма по иностранным делам Жигимантасом Павиленисом, который пригрозил обратиться в Департамент госбезопасности. Консерваторы всегда защищают и оправдывают Ж. Павилениса. Может, он просто максимально открыто выражает свои мысли?» — считает парламентарий.

По словам Г.Палуцкаса, власти используют кризис, чтобы отвлечь внимание от острых проблем: инфляции, повсеместного роста цен и отложенных реформ.

«Инфляция свирепствует: дорожают не только электричество и газ, но и вода и продукты питания. Ингрида Шимоните умыла руки, заявив, что правительство бессильно против роста цен, а министр финансов отказался от любой налоговой реформы. Министр энергетики скрывается. Берутся займы по три миллиарда и более. И все это называется стабильностью», — возмущается Г. Палуцкас.

По словам руководителя фракции социал-демократов, «строительство ограждений и подобные спектакли помогают правительству отвлечь внимание от скандальных реформ: в разгар пандемии сокращается количество больничных коек, программа «Школы тысячелетия» не ясна и пробуксовывает реформа государственного управления».

«А столь важный зеленый курс был представлен настолько неудачно, что стал почти ругательством — никто не может толково объяснить, как мы будем его реализовывать», — сказал Г.Палуцкас.

Социал-демократы заявляют, что правящее большинство Сейма автоматически отклоняет все предложения по снижению налогового бремени для малоимущих.