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Год с коронавирусом

Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas

28 февраля исполнился год с того времени, когда был выявлен первый случай заражения коронавирусом в Литве. С тех пор коронавирусная инфекция (COVID-19) была диагностирована почти у 197 тыс. литовцев и унесла более 3,2 тыс. жизней.

Информационное агентство BNS предоставляет обзор ключевых дат, связанных с распространением коронавируса в стране. 

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Рано утром 28 февраля 2020 года стало известно, что в Литве выявлен первый случай заражения COVID-19. Он прибыл в Литву из Италии, Вероны, заболел побывавший там житель Шяуляй. 

10 марта в Каунасе подтвердили еще два привозных случая заражения. 

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14 марта Литва возобновила контроль на внутренних границах Европейского союза с Польшей и Латвией. 

16 марта в стране был введен карантин: резко ограничены возможности отбытия и прибытия, закрыто большинство магазинов, кроме продуктовых, аптек, запрещены все массовые мероприятия, закрыты учебные заведения. После того, как другие страны также ввели строгие ограничения на поездки, некоторые литовцы застряли в зарубежных странах. Смягчение карантина началось в апреле. 

18 марта был зарегистрирован первый случай COVID-19, когда человек заразился внутри страны от родственника, вернувшегося из Великобритании. 

21 марта в Литве зафиксирована первая смерть от коронавируса. Умерла пожилая жительница Укмярге. 

6 апреля Литва подписала соглашения с международными финансовыми организациями о кредите на 1,5 миллиарда евро для обеспечения ликвидности государственной казны. 

10 апреля ввели запрет на выезд в другие города на три дня во время длинных пасхальных выходных. 

15 апреля из-за угрозы распространения коронавируса было принято решение закрыть на неделю город Нямянчине Вильнюсского района. 

18 апреля в частном доме престарелых Klaipėdos hospisas было зарегистрировано 40 инфицированных коронавирусом постояльцев и сотрудников. Впоследствии учреждение подвергалось различным проверкам и критике, было начато досудебное расследование нарушений, и учреждение столкнулось с серьезной нехваткой персонала. 

15 мая внутренние границы были открыты для жителей стран Балтии, был создан «пузырь путешествий». Премьер-министры трех стран заявили, что страны успешно справились с первой волной коронавируса. Это положение действовало до 4 сентября, когда ограничения были вновь введены с началом второй волны. 

10 июня стало известно, что правоохранительные органы начали досудебное расследование покупки экспресс-тестов на COVID-19. 

23 сентября правительство решило закупить все потенциальные вакцины против COVID-19, согласованные с Европейской комиссией. Тогда было подсчитано, что для этого может потребоваться 125 миллионов евро. Правительство предлагало рассмотреть этот вопрос в Государственном совете по обороне, но президент это предложение отклонил. 

4 ноября правительство решило ввести второй карантин. Бары, кафе, рестораны закрылись, массовые мероприятия были запрещены, ношение масок стало обязательным. Этот карантин продолжается по сей день. 

7 декабря правительство премьер-министра Саулюса Сквярнялиса ужесточило карантин – приостановило обучение для школьников, запретило контакты между более чем двумя семьями и ужесточило ограничения для точек торговли. 

13 декабря новое правительство премьер-министра Ингриды Шимоните решило ужесточить карантин из-за стремительно ухудшающейся эпидемиологической ситуации, решило закрыть большинство магазинов, парикмахерские и ограничило передвижение людей. 

18 декабря максимальное количество установленных за сутки случаев коронавируса – 3887. 

25 декабря было подтверждено самое высокое число скончавшихся от COVID-19 — 62. 

1 февраля в Литве было подтверждено заражение штаммом коронавируса, распространяющимся в Соединенном Королевстве, а 24 февраля было выявлено еще 11 случаев заражения этим штаммом.

Информация «ЛК», BNS 

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