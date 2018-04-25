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Годовой рост цен на жилье в Литве – самый низкий в странах Балтии

Nuotrauka vilnius.lt

Годовой рост цен на жилье в Литве в первом квартале этого года был самым низким среди Балтийских стран, сообщил Евростат.

В январе-марте, по сравнению с тем же периодом 2019 года, жилье в Литве подорожало на 6,2%, свидетельствуют опубликованные в среду данные статистической службы ЕС.

В Латвии за год жилье подорожало на 9,1%, в Эстонии – на 11,5%. 

За квартал – в первом квартале, по сравнению с последним кварталом прошлого года, жилье в Литве подорожало на 2,6%, в Латвии – на 1,1%, а в Эстонии – на 4,8%.

Во всем ЕС цены на жилье за год в среднем выросли на 5,5%, а за квартал  – на 1,2%.

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