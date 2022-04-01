Годовщина членства в НАТО

«Не могу не упомянуть войну в Украине, российское вторжение, которое каждый день уносит человеческие жизни, разрушает инфраструктуру, города, убивает людей, всячески вредит праву Украины выбирать свою собственную судьбу, партнеров, свои альянсы. Очевидно, что это преступно», — сказала премьер.

Прибудут 5 тыс. союзных военных

В ближайшие два месяца в Литву прибудут около 5 тысяч союзных военных, сообщил командующий Вооруженными силами (ВС) Литвы.

«В апреле-мае у нас будет дополнительное большое количество союзников по НАТО, всего 5000 человек», — заявил в Пабраде Вальдемарас Рупшис.

Он подчеркнул, что войска союзников прибудут не для постоянной дислокации, а для учений.

«Это цикл учений, который показывает нашу готовность и демонстрирует сдерживание. Осуществляем сдерживание посредством учений», — сказал генерал-лейтенант.

По его словам, Литва будет готова принять в ближайшем месяце в три раза больше союзников, чем сейчас.

«Если мы сейчас принимаем у себя очень большую боевую группу натовского батальона, американский танковый батальон, подкрепление соответствующими артиллерийскими средствами и средствами ПВО, то к концу апреля сможем принять в два раза больше подразделений», — отметил командующий армией.

По словам В.Рупшиса, это реакция на военное вторжение России в Украину.

Командующий ВС заявил, что запланированы мероприятия по обороне средней дальности, намечено уделить больше внимания противовоздушной обороне, обеспечить присутствие на море и в воздухе.

«В случае изменения ситуации подразделения сухопутных войск будут переброшены в Литву или другое государство», — сказал он.

В долгосрочной перспективе будут стремиться к тому, чтобы воинская часть размером с бригаду постоянно дислоцировалась в Литве.

«Мы стремимся к постоянной дислокации подразделения размером с бригаду для развертывания и активации систем и средств противовоздушной обороны в Литве, а также обеспечения системы управления и контроля, которая позволит нам принимать своевременные решения — не только для сдерживания, но и для обеспечения обороны», — заявил командующий.

Угроза Литве от России снизилась

Как отмечает В. Рупшис, в связи с концентрацией сил в Украине военная угроза Литве заметно снизилась, хотя вероятность конфликта сохраняется.

«Угроза от России постоянна, она была, есть и, на мой взгляд, сохраняется, и эта угроза даже будет усиливаться. Но сегодня мы видим, что русские застряли в Украине очень серьезно, они скованы на украинском фронте», — сказал он журналистам.

По словам главкома ВС, Россия сейчас перебрасывает войска с Дальнего Востока, с севера и, по сути, «из всех военных округов», включая Калининградскую область.

«Очень серьезно ввязалась в бои и есть потери у первой танковой армии, которая, по планам России, предназначена действовать и атаковать на нашем направлении. Так что в данный момент, когда идет война, конвенциональная атака сухопутными силами маловероятна или эта угроза ниже, чем обычно», — заверил генерал-лейтенант.

Вместе с тем он подчеркнул, что если Россия утратит преимущество, то война может пойти иначе.

«Я верю всем заявлениям и главы НАТО, и военного руководства НАТО, других стран, что мы не отдадим ни одного сантиметра. Поэтому все может быть. Но я повторюсь — в данный момент такой угрозы, что атакуют из Калининградской области, точно нет», — сказал В. Рупшис.

Увеличат число призывников

На этой неделе правительство Литвы рассмотрит предложение Министерства обороны об увеличении числа молодых людей, призываемых на срочную военную службу.

В законе, устанавливающем базовую структуру армии и численность солдат, предлагается предусмотреть возможность ежегодно призывать на постоянную обязательную срочную военную службу от 3400 до 4400 молодых людей.

Сейчас это число составляет от 3800 до 4000.

По данным Министерства обороны, нынешняя численность не соответствует потребностям армии, недостаточна и не позволяет гибко планировать и своевременно обеспечивать комплектацию частей за счет призывников.

Предлагается также принять больше курсантов в Военную академию имени генерала Йонаса Жемайтиса.

По проекту предельное количество курсантов должен быть повышено с 200 до 440.

«Установив более высокое максимальное количество курсантов до 440, можно будет ежегодно принимать до 110 курсантов в Литовскую военную академию и обеспечить потребности системы обороны в личном составе», — говорится в пояснительной записке.

К 2050 году планируется увеличить и количество лиц, заключающих трудовые соглашения с вооруженными силами, сейчас можно нанять до 1800 таких служащих.

«Предельная численность военных работников, работающих по трудовым договорам, увеличивается в связи с ростом потребности в гражданском персонале для оказания медицинской помощи, общественного питания, складского хозяйства, обслуживания инфраструктуры, обеспечения и других услуг», — говорится в сообщении Минобороны.

В следующем году планируется построить три военных городка в Шяуляй, в Вильнюсском и в Шилальском районах, и для содержания их инфраструктуры и обслуживания литовских армейских частей потребуется около 150 дополнительных сотрудников, работающих по трудовому договору.

Все эти изменения были одобрены Госсоветом по обороне в январе этого года.

Эти поправки к закону также должны быть одобрены Сеймом.

Тем временем

Принцип тотальной обороны

Литве следует на всех уровнях – от НАТО до каждого гражданина – подготовиться к тотальной обороне, сказал президент Гитанас Науседа после встречи с представителями политических партий.

«Принцип тотальной обороны должен быть закреплен не только в Государственном плане всеобщей обороны, но и в подготовке мирного времени к выполнению мобилизационных задач, организации гражданского сопротивления. Нам следует на всех уровнях – от НАТО до каждого гражданина – подготовиться к тотальной всеобщей обороне», – приведены слова Г. Науседы в распространенном президентским офисом сообщении.

Г. Науседа провел с представителями парламентских политических партий встречу, посвященную стратегической дорожной карте внешней политики, политики обороны и безопасности Литвы.

После нее глава государства с удовлетворением отметил, что возражений против выделения на оборону 3% валового внутреннего продукта нет, по его словам, это может быть зафиксировано в соглашении партий.

Президент также отмечает, что гражданская оборона должна быть выделена как отдельная сфера подготовки к обороне страны.

«Мы не мост между Востоком и Западом. Литва четко является частью западной цивилизации, мало того – ее восточным форпостом. Соответственно, мы осознаем угрозы и выбираем союзников», – говорит руководитель страны.

Потребность в подписании новых соглашений возникла после того, как Литва столкнулась с давлением Китая из-за открытия представительства Тайваня и после начала российского военного вторжения в Украину.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ

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