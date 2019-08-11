Годовщина Варшавского восстания

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На минувшей неделе в Вильнюсе, на горе Трех Крестов состоялась акция памяти жертв Варшавского восстания. C тех трагических событий прошло 75 лет. Мероприятие организовала патриотически настроенная молодежь.

Варшавское восстание началось 1 августа 1944 года и длилось 63 дня — до 3 октября, в итоге его участники были вынуждены капитулировать. В боях погибли более 10 тысяч повстанцев и 17 тысяч попали в плен. При этом левобережная Варшава была разрушена на 90 процентов. В Польше Варшавское восстание считают символом борьбы за свободу и независимость.

Город был освобожден советскими войсками совместно с 1-й армией Войска Польского 17 января 1945 года.

В чествовании годовщины Варшавского восстания принял участие и министр иностранных дел Германии. Хайко Маас — первый с 2004 года член правительства Германии, который принял участие в торжествах по случаю годовщины Варшавского восстания.

Хайко Маас попросил прощения у польского народа за преступления нацистов, совершенные во время Второй мировой войны. Об этом сообщает Deutsche Welle.

В ходе торжественной церемонии по случаю 75-летия Варшавского восстания Маас отметил, что его страна несет ответственность за тот «ужас», который происходил в Варшаве и многих других польских городах. По словам министра, совершенные немцами преступления «с трудом поддаются описанию». «Мне стыдно за то, что было совершено в вашей стране немцами и во имя немцев. И мне стыдно, что эту вину после войны слишком долго замалчивали», — заявил Маас.

Также глава МИД Германии выступил за открытие в Берлине памятника полякам, которые стали жертвами нацистов. «Это следовало бы сделать давно. Такой памятник был бы не просто жестом примирения в отношении Польши. Он имел бы большое значение и для самих немцев», — отметил министр.

Накануне Маас заявил, что Берлин не будет выплачивать военные репарации Польше за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны. По словам министра, Берлин чувствует себя обязанным хранить память о преступлениях нацистов, но «вопрос репараций для Германии закрыт».

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ