Goldman Sachs и JPMorgan начали скупать облигации связанных с Россией компаний

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Крупнейшие американские инвестбанки Goldman Sachs и JPMorgan бросились скупать подешевевшие российские корпоративные облигации — либо по запросу своих клиентов, либо с расчетом на быструю перепродажу, пишет Bloomberg. Такие активы начали активно приобретать и хедж-фонды, специализирующиеся на покупке дешевых долговых бумаг.

Стоимость российских корпоративных облигаций, номинированных в иностранной валюте, в последние дни серьезно снизилась, и Bloomberg предполагает, что они могут быть исключены из основных индексов-бенчмарков. Рынок также допускает, что компании из России могут просрочить выплаты основной суммы долга из-за ограничения доступа к валюте.

По информации источников издания, Goldman Sachs покупает корпоративные облигации связанной с Россией металлургической компании Evraz, «Газпрома» и РЖД со сроком погашения в течение ближайших двух лет, а также вкладывается в российский госдолг. Инвестбанк JPMorgan также 3 марта прислал своим клиентам уведомление, что приобрел на свой баланс российские и украинские корпоративные долговые обязательства на сумму около 200 миллионов долларов.