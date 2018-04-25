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Goldman Sachs внес рубль в список самых перспективных валют

Фото pixabay.com

Американский инвестбанк Goldman Sachs внес рубль в список самых перспективных валют из числа развивающихся стран, пишет CNBC. Российская валюта оказалась в одном ряду с мексиканским песо и южноафриканским рэндом.

Стратеги Goldman Sachs призвали инвесторов обратить внимание на песо как на самую привлекательную валюту по соотношению среднесрочного риска и долгосрочной доходности. Нынешний курс в 22 песо за доллар они считают завышенным и временным: после завершения вызванного коронавирусом кризиса он должен вернуться к прежней отметке в 19 песо за доллар.

Также недооцененными аналитики считают рубль и рэнд. По их словам, в обоих случаях большую роль играют циклические риски — как внутренние, так и внешние. В случае с рэндом это ожидание параметров государственного бюджета, от которого зависит настроение инвесторов, а с рублем — динамика цен на нефть, от которой во многом зависит курс.

Инвесторам, по мнению Goldman Sachs, следует обратить внимание на стратегию кэрри-трейд применительно к этим трем валютам. Она предполагает заимствования в валюте, по которой установлены более низкие ставки, с последующими вложениями в активы с более высокими.

freecity.lv

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