Голосование по недоверию Ж. Павилёнису провалилось из-за отсутствия кворума

Голосовали только представители оппозиции и Смешанной группы членов сейма, правящие в голосовании не участвовали.

Представители оппозиции добивались смещения главы КИД из-за его высказываний в беседе с пранкерами из России, обвиняли его в том, что он спровоцировал «международный скандал» во время визита в Грузию, критиковали за регистрацию брака во время командировки в Берлин.

Ж. Павилёнис обвинения отрицал и сказал, что стал мишенью Кремля из-за активной деятельности против режимов на Востоке.

Он признал, что не был «достаточно осторожен» при общении с провокаторами из России, однако свою роль в Грузии оценил положительно, отметил, что поездку супруги в Берлин оплатил сам, а брак зарегистрировал после официальных часов визита.

Заявление о вынесении вотума недоверия Ж. Павилёнису подписали 55 парламентариев из фракций «аграриев», социал-демократов, трудовиков, регионов, Смешанной группы членов сейма.

Устав сейма предусматривает, что предложение уволить должностное лицо в сейме рассматривается, когда с такой инициативой выступают не менее одной пятой парламентариев, то есть не менее 29 депутатов.

Решение об увольнение в связи с недоверием принимается в ходе тайного голосование более чем половиной голосов всех членов сейма, то есть за отставку должно проголосовать не менее 71 депутата.

Российские пранкеры Вован и Лексус связались с Ж. Павилёнисом весной этого года, он думал, что разговаривает с российским оппозиционером Леонидом Волковым. Однако сама запись обнародована в июне.

На видеозаписи Ж. Павилёнис излагает свою точку зрения и точку зрения правящих по разным вопросам внешней политики, а в конце разговора призывает собеседника не обращать внимания на точку зрения президента Гитанаса Науседы и называет президента «символическим».

Ранее оппозиция критиковала главу КИД и требовала его отставки из-за командировки в Грузию во время серьезной напряженности там между правящими и оппозицией, когда он публично выразил поддержку крупнейшей оппозиционной партии этой страны и находившемуся тогда в заключении ее лидеру.