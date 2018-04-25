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Голосование по В.Пранцкетису возможно только после расследования по И. Розовой

Фото BFL/Паулюса Пелецкиса

Приняв решение об отстранении от должности спикера Сейма Виктораса Пранцкетиса,  правящее большинство всё же решило обождать результатов расследования Комитета национальной безопасности и обороны КНБО), если это поможет мобилизовать голоса оппозиции, говорит Рамунас Карбаускис.

Лидер Союза крестьян и «зелёных» Литвы (СКЗЛ) заявил в среду, что следствию в отношении парламентария Ирины Розовой следует также изучить вопрос ответственности Пранцкетиса, который полтора года назад не проинформировал руководство Сейма и общественность после получения справки из Департамента госбезопасности на Розову.

«Это можно сделать за месяц. Так что, если это так, если оппозиция скажет, что мы готовы очень серьёзно обсудить этот вопрос и не блокировать всеми способами решение о смене спикера Сейма, если заключение этого расследования будет отрицательным, тогда мы можем дождаться этого расследования», — сказал Карбаускис.

КНБО решил начать парламентское расследование скрытых контактов И.Розовой с российскими дипломатами после того, как парламентариям стало известно о том, что справка Департамента государственной безопасности в январе 2018 года была направлена спикеру Сейма В.Пранцкетису. В документе рекомендовалось отказать И.Розовой в разрешении работать с секретной информацией.

Спикер Сейма удивляется, почему парламентское расследование инициируется только сейчас, так как он сам ещё полтора года назад распорядился передать эту информацию в Комитет национальной безопасности и обороны.

Оппозиция говорит, что правящие попытаются парламентское расследование в отношении Розовой перенаправить на спикера Сейма.

Глава СКЗЛ призывает В.Пранцкетиса самому подать в отставку, так как правящие партии договорились передать этот пост представителю Социал-демократической рабочей партии Литвы. Глава парламента сам подавать в отставку отказывается, обвиняя Р.Карбаускиса в стремлении отомстить ему.

Фракция СКЗЛ собрала необходимые для начала осуждения спикера Сейма подписи, но не зарегистрировала проект.

За отстранение спикера Сейма от должности в порядке импичмента требуется не менее 71 голоса «за».

Р.Карбаускис утверждает, что если оппозиция не согласится поддержать расследование, голосование может состояться в сентябре.

BNS

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