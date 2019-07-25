Голубь-рекордсмен продан на торгах за $100.000

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«Гоночный» голубь по кличке Джаябая, проданный в Индонезии за миллиард рупий (101.700 долларов США), стал рекордсменом птичьих торгов в этой стране. Его приобрел гражданин этой страны Робби Эка Виджайя.

Голубю предстоит участвовать в национальных голубиных гонках, пишет сайт Тhe Australian Broadcasting Corporation.

В статье отмечается, что стандартная цена гоночного голубя в этой стране составляет 20.000 рупий ( 2 доллара США), а победители соревнований продаются за 7.500 – 10.000 долларов.

Новоявленный владелец уникального голубя не сомневается, что эта сумма очень скоро окупится – «золотой» голубь начнет приносить соответствующую цене прибыль.