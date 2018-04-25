Гондольеры Венеции добились уменьшения количества людей в лодках

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Муниципальные власти Венеции считают необходимым уменьшить максимальное число пассажиров в гондолах с шести до пяти человек: причиной данного решения стала не социальная дистанция в связи с коронавирусом, а потолстевшие туристы.

Об этом пишет британское издание The Guardian. Президент Ассоциации гондольеров Андреа Балби утверждает, что за последние 10-15 лет туристы заметно «потяжелели», и проводит параллель с лифтами, где указывается грузоподъемность и максимальное количество пассажиров.

Его коллега Рауль Ровератто, которого цитирует газета, высказался более откровенно: «Туристы имеют избыточный вес – в лодку загружаются бомбы, ее корпус уходит под воду. Плыть с пятьюстами килограммами мяса на борту опасно». В рамках новых правил для гондол da nolo, предлагающих классический тур по каналам Венеции, лимит – пять пассажиров, а гондолы da parada, используемые в основном для пересечения Гранд-канала, вместо 14 пассажиров будут брать 12.

В 2018 году на ограничения в связи с весом туристов пошли власти Греции: толстым путешественникам запретили ездить на ослах на острове Санторини в связи с жалобами на травмы позвоночника у животных, напоминает сайт телеканала CNN.