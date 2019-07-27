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Фестиваль-соревнования «Гонки на лодках-драконах», ставший уже традицией и визитной карточкой Висагинаса, состоится в этом году 27 июля. Инициатором проведения соревнований выступил многократный победитель чемпионатов мира и Европы, серебряный призер Олимпийских игр 2012 Евгений Шуклин и Олимпийский спортивный клуб г. Висагинаса, президентом которого он является.

В Висагинасе фестиваль больших гонок на «драконах» проходит пятый год подряд. Как правило, в них участвует около 30 экипажей – это более 600 участников, поскольку каждый «дракон» вмещает 20 гребцов, одного рулевого и барабанщика. Ежегодно на висагинские мероприятия приезжают гости из Беларуси и Латвии. В основном в соревнованиях участвуют любители, а у ребят есть негласное правило, что в экипаже могут находиться не более трех-пяти профессионалов. Как говорит организатор этих соревнований в Литве Евгений Шуклин, «это скорее социальный проект c целью привлечь как можно больше людей через командный вид спорта».

В настоящее время существует даже любительская федерация, которая организует соревнования среди школьников Литвы, молодых спортсменов. Что касается Висагинаса, то список городских команд весьма внушителен – есть команды железобетонного завода, мебельной фабрики, полиции, пограничной службы. Здесь эти соревнования давно стали народным видом спорта, пропагандирующим движение и коммуникацию.

Гонки на лодках-драконах активно набирают популярность во всем мире и показывают выдающиеся результаты в качестве командообразующих мероприятий. Тимбилдинг на лодках-драконах способствует развитию навыков слаженной работы и помогает найти общий ритм всех членов команды. Учит участников чувствовать друг-друга и наглядно показывает эффект синергии, когда совместная работа в разы эффективнее для достижения общей цели.

Стремительно набирающий популярность во всем мире экзотический командный вид спорта «Гонки на лодках-драконах» (драконбот) зародился в Китае и уже отметил 2000-летие. «Dragon» — яркое красочное судно, внешний вид которого напоминает дракона. Лодка вмещает рулевого, барабанщика, организующего слаженность движений, и гребцов-участников команды. Этот спорт доступен людям любого пола, возраста и физической подготовки и может стать прекрасным вариантом веселого, активного, командного и недорогого времяпрепровождения. Гонки на лодках-драконах – это отличный способ укрепить корпоративный дух, получить массу положительных эмоций и просто прекрасно провести время. Примите участие в празднике