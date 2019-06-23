Гонконг отстоял гражданские свободы

Фото из открытых источников

🔊 Воспроизвести

В Гонконге на минувшей недели прошли массовые акции протеста, по своим масштабам сравнимые только с «арабской весной», в начале 2010-х годов охватившей десятки миллионов жителей государств арабского мира: на улицы города с 8-миллионным населением вышли, по оценкам организаторов, два миллиона человек, недовольных рассмотрением китайскими властями законопроекта о возможности высылки любого жителя Гонконга в Китай.

Гонконг был территорией Великобритании с 1842 года. В 1898-м британская корона подписала с правившей в Китае династией Цин договор аренды на 99 лет, подразумевавший обязательство вернуть город в 1997 году. Британцы вместо рыболовецкого городка на самом юге страны возвратили китайцам напичканный небоскрёбами международный финансовый центр, но и принимали Гонконг не императоры, а коммунистическая диктатура, из аграрной страны стремящаяся в лидеры мировой экономики. Гонконг по-прежнему управляется Китаем не так, как остальная часть государства: до 2047 года официально действует принцип «Одна страна, две системы», гарантирующий широкую степень свобод, но фактически официальный Пекин оказывает значительное давление на малопонятную остальному населению Поднебесной территорию, где все жители носят британские имена перед китайскими фамилиями. Политический вес Гонконга в китайском правлении – нулевой, несмотря на наличие местных депутатов во Всекитайском собрании народных представителей. При этом Гонконг имеет собственных вольнодумцев и остаётся прибежищем всех китайских диссидентов, которые не перебрались в Европу или США.

Катализатором массовых протестов стало рассмотрение прокитайскими властями Гонконга закона об экстрадиции, который позволил бы высылать подозреваемых в совершении преступлений в других странах в эти страны. Нововведение ставило целью наладить механизм выдачи в материковый Китай для судебного преследования лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР или находящихся в розыске. Подобный закон мог бы найти широкое применение – Гонконг является одной из крупнейших мировых «прачечных», где отмываются миллиарды, в том числе выведенные из Китая, но одновременно оказался бы и серьёзным инструментом давления на инакомыслящих: протестующие не считают судебную систему Китайской Народной Республики независимой, видя широкие возможности политических преследований.

Против рассмотрения законопроекта выступали как оппозиционные организации, так и многие обычные жители автономной территории. «Гражданский фронт за права человека» и другие правозащитные инициативы призвали народ выйти на улицы – и на призывы откликнулись миллионы. Манифестации растянулись на несколько дней: в выходные они проходили мирно и организованно, но в середине прошлой недели стражи порядка применили слезоточивый газ и резиновые пули против радикально настроенных групп, попытавшихся штурмовать здание Законодательного совета. В итоге принятие закона об экстрадиции отложено на неопределённое время, планов вернуться к его рассмотрению нет. Административный секретарь Специального административного района Сянган/Гонконг Кэрри Лам (Carrie Lam) принесла извинения жителям автономной территории за острый кризис.

Глава исполнительной власти признала «просчёты в работе правительства, которые вызвали разногласия в обществе, что разочаровало и опечалило многих». С заявлением Лам митинги не завершились: на улицы вновь вышли сотни тысяч человек – уже ради того, чтобы заявить о своей озабоченности попытками усиления вмешательства Пекина во внутренние дела Гонконга.