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Гонконг вводит жесткие ограничения из-за COVID

Фото pixabay.com

В Гонконге в понедельник, 13 июля, ввели ряд ограничительных мер из-за ускорения распространения коронавируса в мегаполисе.  

В частности, населению вновь запретили собираться в группы больше четырех человек вместо нынешних пятидесяти. 

«Сейчас, когда эпидемиологическая ситуация стала более критической, нам придется вновь ужесточить меры по социальному дистанцированию», — сказала глава администрации Гонконга Кэрри Лам. 

Еще принято решение сократить работу ресторанов, которые «после шести часов вечера теперь смогут работать только навынос». 

Вводится также режим ношения масок во всех видах общественного транспорта и в такси.

На неделю будут закрыты развлекательные заведения, такие как ночные клубы, игровые центры, кинотеатры, спортзалы. 

За последние сутки в Гонконге было выявлено 52 случая заражения коронавирусом, включая 11 завозного характера. 

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