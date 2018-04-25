Гонконгский магнат хочет построить новый город в Ирландии

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Магнат из Гонконга хочет возвести новый город в Ирландии для 50 тысяч эмигрантов, сообщает The Guardian. Иван Ко, основатель международной чартерной инвестиционной компании, надеется создать свой город с нуля.

Предположительно он будет находиться между Дублином и Белфастом. Название для города уже придумано — Некстполис. Магнат уже разработал план города, который был представлен чиновником из Ирландии. По его словам эта задумка соответствует желанию правительства развивать регионы страны за пределами столицы.

Представитель отдела иностранных дел в Дублине заявил, что переговоры с Ко уже состоялись, однако ход этому мероприятию пока не был дан.