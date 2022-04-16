Google объявил санкции войне

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Издатели получили уведомление от рекламной платформы Google AdSence о том, что они больше не смогут зарабатывать на материалах о войне в Украине.

В сообщении компании говорится: В связи войной на Украине мы приостанавливаем монетизацию контента, который использует, отрицает или оправдывает эту войну.

Мы уже начали принимать меры в отношении заявлений о войне на Украине, которые нарушают действующие правила. В частности, Правила в отношении опасного или оскорбительного контента запрещают монетизацию материалов, пропагандирующих насилие или отрицающих трагические события. Цель этого изменения – уточнить, а в некоторых случаях также расширить требования к издателям в связи с текущим конфликтом.

Ограничение распространяется в том числе на заявления, которые подразумевают, что жертвы сами ответственны за случившуюся трагедию, или используют другие приемы обвинения жертвы (например, заявления о том, что Украина осуществляет геноцид или преднамеренно атакует собственных граждан).