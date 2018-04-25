Google представил приложения для снижения зависимости от смартфонов

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Корпорация Google в рамках эксперимента «Цифровое благополучие» разместила в магазине приложений Google Play пакет приложений, направленных на снижение зависимости от смартфонов.

Самым простым и, по мнению экспертов, самым эффективным приложением является Unlock Clock. При установке приложения фоновая картинка превращается в черный экран, на котором крупными цифрами указано, сколько раз с начала дня пользователь брал в руки смартфон. Это приложение играет на чувстве вины пользователя и позволяет реально оценить место смартфона в его жизни.

Приложение We Flip, установленное всеми участниками встречи (друзьями, семьей) позволяет перевести все смартфоны группы в режим «Не беспокоить».

Приложение Desert Island предлагает выбрать только наиболее необходимые приложения, и оставить только их работать в течение дня. Все остальные приложения будут заблокированы.

Призванное отрегулировать поток информации приложение Post Box предлагает определить количество раз в сутки, которое владелец смартфона будет получать извещения от других приложений. Приложение будет блокировать вывод извещений на экран до наступления указанного часа, в который все поступившие к этому часу извещения будут выведены одновременно.