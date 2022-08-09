Google уходит из туризма

Как сообщает NVL, Google вскоре закроет свой раздел бронирования авиабилетов, а незадолго до этого в мае компания заявила о скорой приостановке работы сервиса бронирования отелей.
Причиной такого решения являются жалобы от отелей и следующие за ними штрафы за недобросовестную конкуренцию и другие многочисленные нарушения в сфере антимонопольной деятельности.
Туристический раздел Google будет закрыт в Германии в октябре нынешнего года, а затем его работу свернут по всему миру до марта 2023 года.
Google — самый дорогой бренд мира и одна из самых дорогих транснациональных корпораций в мире. Она представлена в различных сферах — от поисковика до сервиса для чтения.tourister.ru