Google уходит из туризма

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Как сообщает NVL, Google вскоре закроет свой раздел бронирования авиабилетов, а незадолго до этого в мае компания заявила о скорой приостановке работы сервиса бронирования отелей.

Причиной такого решения являются жалобы от отелей и следующие за ними штрафы за недобросовестную конкуренцию и другие многочисленные нарушения в сфере антимонопольной деятельности.