Гора Монблан стала ниже почти на метр

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Самая высокая гора в Западной Европе Монблан, наивысшая точка Альп, стала ниже почти на метр за четыре года.

Данные геодезической экспедиции, которая проходила с 16 по 18 сентября, свидетельствуют, что в настоящее время высота горы составляет 4 807,81 метра. При этом в 2017 году Монблан возвышался на 4 808,72 метра.

Таким образом, «крыша Западной Европы опустилась почти на метр за четыре года», отметила радиостанция.

Специалисты объясняют изменение высоты горы уменьшением снежного покрова на ее вершине. В среднем Монблан ежегодно теряет десять сантиметров.

В декабре прошлого года главы Китая и Непала официально объявили о новой высоте Эвереста – 8848,86 метра. Наивысшую точку мира измерили после предположений ряда ученых, что гора могла уменьшиться из-за землетрясений в 2015 году.