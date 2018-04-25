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Город Свободы Вильнюс приглашает на мероприятия, посвящённые 16 февраля

Nuotrauka vilnius.lt/ Sauliaus Žiūros

Вильнюс предлагает отметить 16 февраля ярко и празднично – принять участие в шествии «По пути Литовского государства» и в церемонии поднятия флагов трёх стран Балтии, встретиться у 30 символических костров, посетить праздничный концерт, а также ощутить общее неповторимое чувство единения и насладиться атмосферой города Свободы.

«Отмечать обретение свободы следует на всех этапах и всеми возможными способами. В Вильнюсе самые важные для Литвы праздники мы не только отмечаем, но и искренне празднуем – на заполненных людьми улицах витает дух патриотизма, возвышенных эмоций и единения. Приглашаю всех в воскресенье пройти по традиционному пути Литовского государства, связывающему нас с Литовским государством и его основателями. Ведь каждый год 16-го февраля мы словно заново присягаем и даём обязательство Литве», – сказал мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс.

Праздничные мероприятия в украшенном трёхцветными флагами Вильнюсе начнутся с самого утра:

В 9.00 час. на вильнюсском кладбище Расу традиционно пройдёт церемония почтения памяти сигнатариев Акта о независимости 16 февраля 1918 г.

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В 10:00 час. на Кафедральной площади возле памятника Гедиминасу соберутся школьники и молодёжь Литвы, чтобы начать традиционное шествие «По пути Литовского государства». Под поднятыми трёхцветными флагами, а также флагами школ и университетов, в сопровождении барабанной дроби, шествие пройдёт через 16 важнейших исторических мест:  по улице Пилес мимо Дома сигнатариев, по улице Диджёйи мимо Дворца Сейма, через Ворота Аушрос, по улице Микалояус Даукшос на кладбище Расу, где под звуки гимна Литвы участники мероприятия почтут память доктора Йонаса Басанавичюса, Миколаса Биржишки, Йонаса Вилейшиса, предводителей восстания 1863 г. и павших в борьбе за свободу своей родины добровольцев.

В 12:00 час. на площади Симоно Дауканто рядом с Президентурой пройдёт торжественная церемония поднятия флагов трёх стран Балтии – Литвы, Латвии и Эстонии. Во время официального мероприятия с поздравительной речью выступит президент Литовской Республики Гитанас Науседа, традиционно прозвучат три почётных залпа, состоится полёт истребителей миссии воздушной полиции НАТО, пройдёт церемония прочтения Акта о независимости.

В 12:30 час. в кафедральном соборе пройдёт Святая Месса:

В 14:00 час. в Доме сигнатариев на улице Пилес, где 16 февраля 1918 г. двадцать членов Литовской Тарибы подписали Акт о независимости Литвы, состоится традиционное празднество «Балкон сигнатариев».

В 15:00 час. на площади возле здания Министерства охраны края (ул. Тоторю 5, Вильнюс) состоится церемония у памятника сигнатарию Декларации 16 февраля 1949 г., председателю Совета движения борьбы за свободу Литвы, бригадному генералу Йонасу Жемайтису-Витаутасу.

С 17:00 час. на проспекте Гедимино организуется зажжение 30 символических костров Свободы, которые в нынешнем году будут посвящены приближающейся 30-летней годовщине восстановления независимости Литвы.

В 18:00 час. во дворе Президентского дворца состоится концерт учеников школы искусств имени М. К. Чюрлёниса. Двор будет открыт для посетителей с 16:00 до 21:00 час. Во время праздничного концерта прозвучат произведения Ю. Науялиса, Э. Бальсиса, О. Балакаускаса, Б. Кутавичюса, В. Аугустинаса и Л. Вилкончюса в исполнении хора учеников 6–12 классов Национальной школы искусств имени М. К. Чюрлёниса.

В 11:00–21:00 час. для посетителей откроет двери Центр познания государства, предоставляющий возможность посетить постоянную экспозицию и действующие выставки – «Решение под шифром 19490216» и «Незабываемое будущее: Видение столетия Литвы». Здесь также появятся творческие мастерские для детей. Подробная информация www.pazinkvalstybe.lt.

А вечером трёхцветными флагами Литвы будут украшены памятники и мосты: Три Креста, Белый и Зелёный мосты, мост короля Миндаугаса и Жверинский мост.

А приехать на любое праздничное мероприятие все жители и гости столицы смогут на общественном транспорте бесплатно.

Информация vilnius.lt

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