Города Европы превращаются в раскаленные печи

Глобальное потепление все больше дает о себе знать. По данным Всемирной метеорологической организации средняя температура воздуха на Земле за последние больше чем 100 лет, повысилась уже на 1,1 градуса Цельсия и продолжает расти.

В середине июня этого года во многих городах Европы температура воздуха превышала +40°C на протяжении нескольких дней. В городах Японии и США была зарегистрирована средняя температура на уровне +35 градусов Цельсия. На сегодня эти показатели являются самым жарким периодом в июне с начала наблюдений в 1875 году, сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на зарубежные СМИ.

Новые тепловые карты, которые были созданы с помощью прибора ECOSTRESS, который размещен на МКС, показывают, что в некоторых городах Европы становится все жарче и жарче. Эти города превращаются в так называемые острова тепла.

Остров тепла возникает, когда в городе температура выше, чем в близлежащих сельских районах. Это связано с тем, что в городах намного меньше растительности и строения, а также дорожные покрытия не могут поглощать тепло, а возвращают его в воздух.

Если не сократить выбросы парниковых газов, то ситуация с температурой в июне в Европе не будет чем-то необычным и это очень опасно, говорят ученые.

По словам Глинна Хилли из Лаборатории реактивного движения NASA, показатели прибора ECOSTRESS указывают на то в городах мира повышается температура, доходя до очень высоких показателей.

NASA и ЕКА сейчас работают над созданием и запуском нового околоземного орбитального космического аппарата LSTM, который будет следить за изменениями температуры на Земле. Этот аппарат будет также использовать данные, которые собирает прибор ECOSTRESS.