TOP,Сегодня в мире

Города Европы превращаются в раскаленные печи

Фото pixabay.com

Тепловые карты, полученные с МКС, показывают, что в Западной Европе температура выросла в среднем на 10 градусов Цельсия.

Новые данные, которые опубликовало Европейское космическое агентство (ЕКА), показывают, что такие города Европы, как Милан, Париж и Прага превратились в острова тепла, так как в июне этого года температура воздуха в Европе была на 10 градусов Цельсия выше средних показателей, сообщает Daily Mail.

реклама

Глобальное потепление все больше дает о себе знать. По данным Всемирной метеорологической организации средняя температура воздуха на Земле за последние больше чем 100 лет, повысилась уже на 1,1 градуса Цельсия и продолжает расти.

В середине июня этого года во многих городах Европы температура воздуха превышала +40°C на протяжении нескольких дней. В городах Японии и США была зарегистрирована средняя температура на уровне +35 градусов Цельсия. На сегодня эти показатели являются самым жарким периодом в июне с начала наблюдений в 1875 году, сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на зарубежные СМИ.

Новые тепловые карты, которые были созданы с помощью прибора ECOSTRESS, который размещен на МКС, показывают, что в некоторых городах Европы становится все жарче и жарче. Эти города превращаются в так называемые острова тепла.

Остров тепла возникает, когда в городе температура выше, чем в близлежащих сельских районах. Это связано с тем, что в городах намного меньше растительности и строения, а также дорожные покрытия не могут поглощать тепло, а возвращают его в воздух.

Если не сократить выбросы парниковых газов, то ситуация с температурой в июне в Европе не будет чем-то необычным и это очень опасно, говорят ученые.

По словам Глинна Хилли из Лаборатории реактивного движения NASA, показатели прибора ECOSTRESS указывают на то в городах мира повышается температура, доходя до очень высоких показателей.

NASA и ЕКА сейчас работают над созданием и запуском нового околоземного орбитального космического аппарата LSTM, который будет следить за изменениями температуры на Земле. Этот аппарат будет также использовать данные, которые собирает прибор ECOSTRESS.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.