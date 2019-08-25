TOP,Общество

Городу Зарасай – 513 лет

Фото Наталии Томша

Посол России в Литве Александр Удальцов по приглашению мэра Зарасайского района Николаюса Гусеваса принял участие в мероприятиях по случаю Дня города Зарасай.

Выступая на торжественном собрании Совета Зарасайского района, он поздравил руководство и всех жителей с 513-летием их города.

Как отметил Александр Удальцов, Зарасай имеет интересную и богатую совместную с Россией историю. Император Николай I был очарован городом и его окрестностями и присвоил ему в 1836 году имя Новоалександровск в честь своего сына – будущего государя Александра II. Здесь родился белый генерал П.Н. Врангель. Родом из Зарасай и известная партизанка, Герой Советского Союза Марите Мельникайте. Изучая историю своих родных мест, народов и стран, не следует фиксировать лишь негативные моменты из нее – она была разнообразной и создала в итоге основы для мирного сосуществования наших государств. Знать же историю важно для того, чтобы сохранять и приумножать ее позитивные моменты в будущем и не повторять ошибок прошлого.

Посол подчеркнул важность развития перспективного регионального сотрудничества, экономических и культурных связей между областями, районами и городами России и Литвы.

Глава российской дипмиссии возложил венок к находящемуся в Зарасай памятнику 152-м советским воинам, погибшим в июле 1944 г. при освобождении Зарасайского района от немецко-фашистских захватчиков.

Информация «ЛК»                                      

Последние новости

default image
Сколько стоит подготовка к школе?

Подробнее...
default image
Если школьник заболел…

Подробнее...
default image
Пограничники напоминают

Подробнее...
default image
2 ноября объявлен выходным днем

Подробнее...
default image
Luminor откажется от карточек с кодами

Подробнее...
default image
В Беларусь – без визы

Подробнее...
default image
Городу Зарасай – 513 лет

Подробнее...
default image
Велосреда

Подробнее...
default image
Реновация в Висагинасе: дело сдвинулось с мертвой точки

Подробнее...
default image
Из Казани с любовью

Подробнее...
default image
Электроэнергия с БелАЭС - в обход Литвы

Подробнее...
default image
Литве спортсмены нужны до тех пор, пока они завоевывают победы?

Подробнее...
default image
Балтийский путь: спустя 30 лет

Подробнее...
default image
К. Мажейка: пополнение в бюджет

Подробнее...
default image
Г. Науседа: надо начинать с налога на роскошь

Подробнее...
default image
В планах – министерский городок

Подробнее...
default image
Немецкий вояж

Подробнее...
default image
Через продукты питания - инфекционные заболевания

Подробнее...
default image
Прогноз: рекордный рост цен

Подробнее...
default image
Июль – рекордный месяц иммиграции

Подробнее...

Оставьте свой комментарий

avatar
600