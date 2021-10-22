Горючее дорожает

Поскольку цены на нефть поднялись до самого высокого уровня за последние несколько лет, эксперты считают, что тенденции подорожания горючего пока сохранятся. Однако в следующем году ожидается их снижение.

Глава Литовской ассоциации компании торговли нефтепродуктами Эмилис Циценас отметил, что рост цен на дизельное топливо и газ сходен, однако на дизельное топливо влияет планируемое правительством повышение акциза и доли обязательного использования биогорючего.

В будущем повышение акциза на дизельное топливо будет способствовать сокращению загрязняющих выбросов, утверждает литовский премьер Ингрида Шимоните. Она подчеркивает, что предусматривающие это изменения в законах вступят в силу не с начала следующего года, а позднее. Министерство окружающей среды предлагает унифицировать акцизы на дизтопливо и бензин с 2024 года.

«В Литве акциз на дизтопливо сейчас один из самых низких в Евросоюзе, и он значительно ниже, чем на бензин, что создает определенные предпосылки для покупки автомобилей, у которых есть последствия в вопросе выброса CO», – заявила И. Шимоните.

Глава правительства отметила, что предложения по сокращению загрязняющих выбросов являются составной частью пакета «Зеленого курса» Евросоюза, целью которого является создание экономики, нейтральной по воздействию на климат.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ