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Госдеп одобрил продажу Украине ракет Javelin

Автор: Photo: Stuart A Hill AMS/MOD, OGL v1.0, Ссылка

Госдепартамент США разрешил продажу Украине 150 ракет для противотанковых ракетных комплексов Javelin на сумму в 39,2 миллиона долларов. Об этом  сообщило Управление Министерства обороны США по оборонному сотрудничеству и безопасности (DSCA). 

Отмечается, что Госдеп дал разрешение на возможную продажу Украине 150 ракет Javelin и сопутствующего оборудования к ним на примерную стоимость, не превышающую 39,2 миллиона долларов. В стоимость также включены технические средства подготовки, транспортировка, обучение украинских военнослужащих.  

«Предполагаемая продажа будет содействовать внешней политике и национальной безопасности Соединенных Штатов путем повышения безопасности Украины. Система Javelin поможет Украине нарастить свой оборонный потенциал в долгосрочной перспективе для защиты своего суверенитета и территориальной целостности. Украина не столкнется с трудностями при принятии на вооружение этой системы», − указано в заявлении DSCA. 

В агентстве также подчеркнули, что сделка не повлияет на баланс сил в регионе. В августе стало известно, что Украина обратилась к США с запросом о продаже большего количества Javelin.  

Напомним, в начале марта 2018 года Пентагон объявил, что Украина получит противотанковые ракетные комплексы на общую сумму 47 миллионов долларов, включая 37 пусковых установок и 210 противотанковых управляемых ракет к ним. 

korrespondent.net
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