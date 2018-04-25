Госдеп одобрил продажу Украине ракет Javelin

Госдепартамент США разрешил продажу Украине 150 ракет для противотанковых ракетных комплексов Javelin на сумму в 39,2 миллиона долларов. Об этом сообщило Управление Министерства обороны США по оборонному сотрудничеству и безопасности (DSCA).

Отмечается, что Госдеп дал разрешение на возможную продажу Украине 150 ракет Javelin и сопутствующего оборудования к ним на примерную стоимость, не превышающую 39,2 миллиона долларов. В стоимость также включены технические средства подготовки, транспортировка, обучение украинских военнослужащих.

«Предполагаемая продажа будет содействовать внешней политике и национальной безопасности Соединенных Штатов путем повышения безопасности Украины. Система Javelin поможет Украине нарастить свой оборонный потенциал в долгосрочной перспективе для защиты своего суверенитета и территориальной целостности. Украина не столкнется с трудностями при принятии на вооружение этой системы», − указано в заявлении DSCA.

В агентстве также подчеркнули, что сделка не повлияет на баланс сил в регионе. В августе стало известно, что Украина обратилась к США с запросом о продаже большего количества Javelin.

Напомним, в начале марта 2018 года Пентагон объявил, что Украина получит противотанковые ракетные комплексы на общую сумму 47 миллионов долларов, включая 37 пусковых установок и 210 противотанковых управляемых ракет к ним.