Госдеп признал РФ главной угрозой по дезинформации

Госдепартамент CША назвал Россию ведущей угрозой в плане дезинформации и пропаганды. Об этом говорится в распространенном специальном докладе Госдепартамента об «экосистеме российской дезинформации и пропаганды», передает в четверг, 6 августа, ТАСС.

«Центр глобального взаимодействия в структуре Госдепартамента занимается противодействием угроз со стороны злонамеренных игроков, использующих данные тактики (пропаганду и дезинформацию). Россия в этой сфере продолжает быть ведущей угрозой. Ведомство работает с другими министерствами и партнерами в мире в ответ на этот вызов», — говорится в тексте.

Отмечается, что центральной частью данных усилий является «разоблачение методов РФ», при этом «правительства союзников, гражданское сообщество и СМИ могут повысить коллективную устойчивость к пропаганде».

Также в докладе говорится, что «российская экосистема» заключается в задействовании официальных правительственных каналов, государственных СМИ, прокси-ресурсов и соцсетей.

В Госдепе утверждают, что власти РФ ответственны за развитие подобных тактик и платформ как части подхода по использованию информации в качестве оружия.

В докладе также утверждается, что власти РФ вкладывают значительные ресурсы в свои пропагандистские каналы, разведструктуры для «проведения злонамеренной деятельности в киберпространстве».