Госдеп США приостановил выдачу виз в большинстве стран мира

Власти США в связи с угрозой распространения коронавируса COVID-2019 приостанавливают выдачу виз в большинстве стран мира. Об этом говорится в сообщении, размещенном на странице Государственного департамента в Twitter.

«В ответ на COVID-2019 госдепартамент приостанавливает оказание стандартных визовых услуг в большинстве стран мира», — отмечается в сообщении.

В ведомстве не сообщают, когда процесс выдачи виз вернется в нормальный режим, но обещают, что сделают это «как можно скорее».

В среду глава США Дональд Трамп заявил, что из-за угрозы коронавируса его президентство может считаться таким, которое пришлось на «военное» время. «В некотором роде я вижу себя президентом военного времени», — сказал он на брифинге.

Заявление Трампа прозвучало после того, как он объявил о задействовании закона времен Корейской войны (1950 — 1953 годы) об оборонном производстве (Defense Production Act), цель которого — активизировать производство защитных масок и спецодежды, передает «Интерфакс». «Я имею в виду, что мы сражаемся. Я имею в виду, что у нас тут очень жесткая ситуация», — пояснил президент.

В то же время он отдал дань уважения тому, как граждане США борются с коронавирусом. «Американский народ в большинстве своем потрясающий», — сказал он.

В США выявлено свыше 7 тыс. случаев заболевания коронавирусом, 117 человек скончались.