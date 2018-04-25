Госдепартамент США возобновит выдачу виз на фоне усилий Трампа по ограничению иммиграции

Представитель Госдепартамента США заявил, что посольства и консульства США по всему миру вскоре возобновят визовые услуги.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, во всем мире приостановление выдачи виз в США, за исключением экстренных случаев, стало одним из способов, с помощью которых администрация Трампа жестко ограничила иммиграцию и поездки в США в условиях пандемии коронавируса.

Последний шаг в этой кампании был самым противоречивым — запретить иностранным студентам посещать занятия в режиме онлайн полностью осенью этого года, так как многие университеты США переходят на онлайн-обучение из-за усложнившейся ситуации с коронавирусом в ряде густонаселенных штатах.

Пока не известно, восстановит ли работу в прежнем составе Служба гражданства и иммиграции. В связи с иммиграционными ограничениями администрации Трампа многие сотрудники остались без работы, так как буджет агентства пополняется за счет оплаты за заявки, производимыми аппликантами на иммиграцию.