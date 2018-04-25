Путин назначил Мишустина председателем правительства России

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Госдума сегодня на пленарном заседании одобрила предложенную Президентом России Владимиром Путиным кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра РФ, передает корреспондент БЕЛТА.

За кандидатуру Михаила Мишустина проголосовали 383 парламентария, воздержался 41, голосов против не было. Его поддержали думские фракции партий «Единая Россия», «Справедливая Россия» и ЛДПР, представители КПРФ воздержались. Как заметил спикер Госдумы Вячеслав Володин, впервые в новейшей российской истории при голосовании за кандидата на пост премьер-министра никто не проголосовал против. «Кандидатура, предложенная президентом, объединила всех», — констатировал спикер. Однако, добавил он, рекорд поддержки все же побит не был: в 2008 году при голосовании за кандидатуру Владимира Путина на должность главы правительства выступили 392 парламентария.

Перед процедурой голосования Михаил Мишустин кратко представил программу основных действий будущего правительства и ответил на вопросы депутатов. Среди приоритетов он назвал усиление социальной справедливости, рост экономики и повышение реальных доходов граждан, цифровизацию реального сектора экономики, повышение экспортного потенциала агропромышленного комплекса, развитие транспортной инфраструктуры и оборонно-промышленного комплекса. Отдельно он высказался о необходимости снятия избыточных барьеров для бизнеса и возвращения утраченного доверия между бизнесом и властью.

Во время прений спикер Госдумы сообщил, что в ходе диалога представителей нижней палаты парламента с кандидатом на пост премьер-министра прозвучали предложения оставить некоторых членов прежнего кабинета министров в новом составе правительства. Фракции Госдумы на встречах с Михаилом Мишустиным больше всего критиковали министров труда, здравоохранения, просвещения и культуры.