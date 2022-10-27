Госдума приняла в первом чтении закон о запрете в России ЛГБТ-пропаганды

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Государственная дума России приняла в первом чтении несколько законопроектов, вводящих запрет на пропаганду ЛГБТ, адресованную подросткам информацию о смене пола, а также на пропаганду педофилии.

Проект был внесен в Госдуму 20 октября. Его инициаторами указаны 390 депутатов, в том числе председатели всех фракций и все вице-спикеры, отмечает «Интерфакс». По сути, он распространяет и на взрослых те же ограничения, которые ранее действовали в отношении детей.

За пропаганду ЛГБТ вводятся штрафы: 50000-400000 рублей, если речь идет о гражданах РФ, 100000-800000 рублей для должностных лиц, и 800000-5000000 или приостановление деятельности до 90 суток для юридических лиц.

За пропаганду педофилии штрафы составляют 200000-800000 рублей для граждан, 400000-2000000 рублей для должностных лиц и от одного до десяти миллионов или приостановление деятельности до 90 суток для юридических лиц.

Демонстрация ЛГБТ и информации, побуждающей к смене пола среди подростков, повлечет штрафы в размере: 50000-200000 рублей для граждан, 100000-400000 для должностных лиц и 800000-4000000 или приостановление деятельности до 90 суток – для юрлиц.

Нововведения коснутся интернета, СМИ, фильмов, книг, рекламы и аудиовизуальных сервисов. Доступ к «взрослому» контенту потребует платной подписки, будет также введена возрастная маркировка.