Госдума РФ поддержала отмену ограничений на президентские сроки

Госдума России на заседании во вторник, 10 марта, поддержала поправку к законопроекту об изменениях в Конституции, которая отменяет ограничения на количество президентских сроков, сообщает ТАСС.
Так, поправка «применяется к лицу, занимавшему и (или) занимающему должность президента РФ, без учета числа сроков, в течение которых оно занимало и (или) занимает эту должность на момент вступления в силу поправки к Конституции РФ» и не исключает для него возможность вновь занимать должность главы государства.
Также Госдума приняла во втором — основном — чтении законопроект о внесении изменений в Конституцию РФ.
На заседании присутствовал президент РФ Владимир Путин, который в выступлении заявил, что отменять лимит на число президентских сроков нецелесообразно.
Он также заявил, что обнуление президентских сроков считает возможным, если Конституционный суд России постановит, что поправка не противоречит Конституции РФ.
Российский лидер также считает, что со временем высшая власть в РФ уже не будет так персонифицирована.
Путин также рассчитывает, что вместе с депутатами сделает многое для страны до 2024 года, «а там видно будет».
Как известно, референдум об изменениях Конституции пройдет в РФ 22 апреля.
Оставить комментарий/ Parašyti nuomonę