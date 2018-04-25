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Госдума РФ поддержала отмену ограничений на президентские сроки

Фото pixabay.com

Госдума России на заседании во вторник, 10 марта, поддержала поправку к законопроекту об изменениях в Конституции, которая отменяет ограничения на количество президентских сроков, сообщает ТАСС.

Так, поправка «применяется к лицу, занимавшему и (или) занимающему должность президента РФ, без учета числа сроков, в течение которых оно занимало и (или) занимает эту должность на момент вступления в силу поправки к Конституции РФ» и не исключает для него возможность вновь занимать должность главы государства.

Также Госдума приняла во втором — основном — чтении законопроект о внесении изменений в Конституцию РФ.

На заседании присутствовал президент РФ Владимир Путин, который в выступлении заявил, что отменять лимит на число президентских сроков нецелесообразно.

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Он также заявил, что обнуление президентских сроков считает возможным, если Конституционный суд России постановит, что поправка не противоречит Конституции РФ.

Российский лидер также считает, что со временем высшая власть в РФ уже не будет так персонифицирована.

Путин также рассчитывает, что вместе с депутатами сделает многое для страны до 2024 года, «а там видно будет».

Как известно, референдум об изменениях Конституции пройдет в РФ 22 апреля.

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