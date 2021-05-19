Госдума России приняла закон о денонсации Договора по открытому небу

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Госдума России единогласно приняла внесенный президентом РФ Владимиром Путиным законопроект о денонсации Договора по открытому небу, сообщает ТАСС.

Как указано в пояснительных материалах, причиной для денонсации Договора по открытому небу послужило решение США выйти из этого многостороннего договора, который предоставляет право его участникам совершать облеты территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью.

Окончательный выход из договора произойдет ориентировочно в декабре. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замглавы МИД РФ Сергея Рябкова.

«После того, как закон, как я надеюсь, будет принят и затем, как я надеюсь, одобрен в Совете Федерации, он поступает на подпись президенту. И после подписания мы, МИД, должны передать… хранителям договора — Венгрии и Канаде — ноту, уведомление о том, что такое решение принято, и Россия покидает договор. Со дня этой ноты начинается отсчет шестимесячного периода до того, как страна считается официально покинувшей договор», — сказал Рябков.

Он добавил, что в случае с США этот период был с 22 мая по 22 ноября, когда страна окончательно покинула соглашение. В США главной причиной такого шага было названо невыполнение договора со стороны России.

После этого в РФ заявили, что Договор по открытому небу утратил свою актуальность для Москвы после выхода из него Соединенных Штатов.

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году представителями 23 стран-членов ОБСЕ. В настоящий момент число участников документа достигло 34, включая США и Россию. В рамках соглашения стороны могут проводить наблюдательные полеты над территориями друг друга, а также использовать фото- и видеосъемку.