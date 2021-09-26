Госграница: неумышленное нарушение

Сопровождавший члена Сейма Литвы Робертаса Шаркницкаса на границу водитель мог на короткое время пересечь государственную границу с Беларусью, сообщает в пятницу портал lrt.lt. Об этом сообщает BNS.
«Нарушил водитель. Я всего этого не видел, может, отвернулся. (Пограничник) должен был предупредить, зная инструктаж, что нельзя переступать эту черту. Просто, фотографируя, ногой заступил, не знаю. Но все (происходило) на территории Литвы, за этот столбик лишь немного высунулся», – сказал порталу парламентарий.
Государственный пограничный комитет Республики Беларусь обнародовал видеозапись, на которой зафиксировано, как человек переступает линию и приближается к закрытым воротам на не действующем сейчас погранпункте Кракунай-Геранены.
Представитель Службы охраны госграницы Литвы Гедрюс Мишутис указал, что госграница на месте этого находящегося в «Девянишкской петле» пункта погранконтроля образует угол 90 градусов, поэтому нарушение границы фиксировать сложно. Готовится материал с целью установить, имело ли место нарушение границы.
«Это особенное место, и, если смотреть с одной стороны, вид один, а если с другой — то все выглядит иначе. Одним словом, с какой бы стороны вы ни смотрели, везде разный вид на то место, где могло иметь место это неумышленное нарушение государственной границы. Сейчас собирается весь материал, на месте его пытаются рассмотреть со всех точек, чтобы оценить по специфике ситуации, могло ли быть непреднамеренное нарушение», — сказал представитель СОГГ.
Как утверждает белорусская служба, сопровождавший лиц литовский военный не предпринял никаких действий в связи с вероятным нарушением границы.