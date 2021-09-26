Госграница: неумышленное нарушение

Сопровождавший члена Сейма Литвы Робертаса Шаркницкаса на границу водитель мог на короткое время пересечь государственную границу с Беларусью, сообщает в пятницу портал lrt.lt. Об этом сообщает BNS.

«Нарушил водитель. Я всего этого не видел, может, отвернулся. (Пограничник) должен был предупредить, зная инструктаж, что нельзя переступать эту черту. Просто, фотографируя, ногой заступил, не знаю. Но все (происходило) на территории Литвы, за этот столбик лишь немного высунулся», – сказал порталу парламентарий.

Государственный пограничный комитет Республики Беларусь обнародовал видеозапись, на которой зафиксировано, как человек переступает линию и приближается к закрытым воротам на не действующем сейчас погранпункте Кракунай-Геранены.