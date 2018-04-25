Госсекретарь, сенаторы США призывают Литву не ратифицировать соглашение ЕС и Кубы

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео и американские сенаторы призвали литовское правительство не ратифицировать соглашение о сотрудничестве между Евросоюзом и Кубой, заявив, что коммунистический режим воспользуется этим соглашением для оправдания репрессий.
Об этом свидетельствуют полученные BNS в пятницу их письма, адресованные литовским властям.
«Мы благодарны Литве за то, что она не ратифицировала соглашение, и просим и далее голосовать против него – это ваш символ поддержки людей Кубы», – говорится в письме М. Помпео, адресованном литовскому премьеру Саулюсу Сквернялису.
В письме, копию которого получило агентство BNS, М. Помпео утверждает, что кубинский режим пользуется соглашением чтобы «оправдать свои диктаторские, репрессивные действия».
Литва является единственной из стран ЕС, не ратифицировавшей подписанное в 2016 году Соглашение о политическом диалоге и сотрудничестве.
В феврале этого года Комитет по иностранным делам сейма Литвы одобрил его ратификацию.
Однако М. Помпео отмечает, что отказываясь ратифицировать соглашение, Литва бы поддержала «надежду на свободу, демократию и большее уважение к правам человека на Кубе».
Он утверждает, что с ноября 2017 года, когда договор временно начали применять, политическое положение и ситуация с правами человека на Кубе драматически ухудшилась.
М. Помпео обратил внимание на то, что, согласно большинству подсчетов, на Кубе необоснованно в заключении находятся более 100 политических заключенных.
«В итоге, кубинское правительство далее финансирует и поддерживает губительную диктатуру Мадуро, безнадежно разрушившую экономики Венесуэлы, систему уголовного правосудия и общественный строй», – пишет М. Помпео.
Посольство США подтвердило BNS, что М. Помпео написал такие письма премьеру и спикеру сейма Литвы.
Сходный призыв на прошлой неделе выразили и три влиятельных члена Комитета по иностранным делам Сената США.
«Мы призываем литовский парламент воспротивиться соглашению, которое предоставит экономическую помощь жестокому коммунистическому режиму на Кубе», – пишут сенаторы Марко Рубио, Роберт Менендес и Рик Скотт.
В письме, направленном на минувшей неделе послу Литвы, сенаторы США назвали кубинский режим «жалким реликтом того самого коммунизма, который жестоко порабощал литовцев».
«Предоставление политической и экономической выгоды нереформированному, непримиримому режиму никак не поможет жителям Кубы, служит укреплению их порабощения», – говорится в письме.
Литовский министр иностранных дел Линас Линкявичюс заявил, что Литва тщательно взвесит просьбу США не ратифицировать соглашение о сотрудничестве между Евросоюзом (ЕС) и Кубой и будет искать оптимальное решение.
Президент Литвы Гитанас Науседа через советников заявил, что в целях сочетания интересов Евросоюза (ЕС) и США обещает с вниманием отнестись к ратификации соглашения о сотрудничестве между Евросоюзом (ЕС) и Кубой в сейме для достижения общей цели – улучшения ситуации с правами человека на Кубе.
Оппозиционные литовские консерваторы, которые решительно высказываются против соглашения с Кубой, надеются, что письмо М. Помпео побудит правящих изменить позицию.
Председатель партии Союз отечества — Литовские христианские демократы Габриэлюс Ландсбергис говорит, что соглашение с ЕС использует в своих целях «диктаторский, коррумпированный и сотрудничающий с террористами коммунистический режим Кубы», а ратификация повредит отношениям с США.
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