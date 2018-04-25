default image
Госсекретарь, сенаторы США призывают Литву не ратифицировать соглашение ЕС и Кубы

Подробнее...
default image
В Нидерландах начался судебный процесс над подозреваемыми по делу MH17

Подробнее...
default image
Франция запретила массовые мероприятия из-за коронавируса

Подробнее...
default image
Литовский суд отказался признавать свидетельство о расторжении брака, выданное в Крыму

Подробнее...
default image
Британия потратила более $5 млрд на подготовку к Brexit

Подробнее...
default image
МИД Литвы не рекомендует поездки в Италию в связи с риском коронавируса

Подробнее...
default image
В Германии экологи решили добиться остановки СП-2

Подробнее...
default image
Израиль будет отправлять на карантин всех прибывших из-за границы

Подробнее...
default image
В Каунасе в Нерис попали нефтепродукты

Подробнее...
default image
Стало известно, когда Беларусь продолжит обсуждение дорожных карт с Россией

Подробнее...
default image
В Европе больше 9 тыс заболевших

Подробнее...
default image
За температурой прибывающих в Эстонию на автобусах и поездах будут следить тепловизоры

Подробнее...
default image
Парадокс: с первым случаем коронавируса в стране страхи населения уменьшились

Подробнее...
default image
Мужчины больше женщин рискуют умереть от коронавируса – ученые

Подробнее...
default image
Авиакомпания Wizz Air останавливает рейсы из Вильнюса в Милан

Подробнее...
default image
Япония посчитала убытки в случае отмены Олимпиады

Подробнее...
default image
Г. Науседа обещает с вниманием подойти к процессу ратификации соглашения ЕС и Кубы

Подробнее...
default image
Коронавирус: в Италии за сутки больше сотни жертв

Подробнее...
default image
На севере Италии из водопроводных кранов полилось красное вино

Подробнее...
default image
BAA Training закупает летные тренажеры на 90 млн долларов США

Подробнее...
TOP,Новости,Политика

Госсекретарь, сенаторы США призывают Литву не ратифицировать соглашение ЕС и Кубы

Фото сайта www.facebook.com

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео и американские сенаторы призвали литовское правительство не ратифицировать соглашение о сотрудничестве между Евросоюзом и Кубой, заявив, что коммунистический режим воспользуется этим соглашением для оправдания репрессий. 

Об этом свидетельствуют полученные  BNS в пятницу их письма, адресованные литовским властям. 

«Мы благодарны Литве за то, что она не ратифицировала соглашение, и просим и далее голосовать против него – это ваш символ поддержки людей Кубы», – говорится в письме М. Помпео, адресованном литовскому премьеру Саулюсу Сквернялису.

В письме, копию которого получило агентство BNS, М. Помпео утверждает, что кубинский режим пользуется соглашением чтобы «оправдать свои диктаторские, репрессивные действия». 

реклама

Литва является единственной из стран ЕС, не ратифицировавшей подписанное в 2016 году Соглашение о политическом диалоге и сотрудничестве. 

В феврале этого года Комитет по иностранным делам сейма Литвы одобрил его ратификацию. 

Однако М. Помпео отмечает, что отказываясь ратифицировать соглашение, Литва  бы поддержала «надежду на свободу, демократию и большее уважение к правам человека на Кубе». 

Он утверждает, что с ноября 2017 года, когда договор временно начали применять, политическое положение и ситуация с правами человека на Кубе драматически ухудшилась. 

М. Помпео обратил внимание на то, что, согласно большинству подсчетов, на Кубе необоснованно в заключении находятся более 100 политических заключенных.

«В итоге, кубинское правительство далее финансирует и поддерживает губительную диктатуру Мадуро, безнадежно разрушившую экономики Венесуэлы, систему уголовного правосудия и общественный строй», – пишет М. Помпео.

Посольство США подтвердило BNS, что М. Помпео написал такие письма премьеру и спикеру сейма Литвы. 

Сходный призыв на прошлой неделе выразили и три влиятельных члена Комитета по иностранным делам Сената США. 

«Мы призываем литовский парламент воспротивиться соглашению, которое предоставит экономическую помощь жестокому коммунистическому режиму на Кубе», – пишут сенаторы Марко Рубио, Роберт Менендес и Рик Скотт. 

В письме, направленном на минувшей неделе послу Литвы, сенаторы США назвали кубинский режим «жалким реликтом того самого коммунизма, который жестоко порабощал литовцев». 

«Предоставление политической и экономической выгоды нереформированному, непримиримому режиму никак не поможет жителям Кубы, служит укреплению их порабощения»,  – говорится в письме. 

 Литовский министр иностранных дел Линас Линкявичюс заявил, что Литва тщательно взвесит просьбу США не ратифицировать соглашение о сотрудничестве между Евросоюзом (ЕС) и Кубой и будет искать оптимальное решение.

Президент Литвы Гитанас Науседа через советников заявил, что в  целях сочетания интересов Евросоюза (ЕС) и США обещает с вниманием отнестись к ратификации соглашения о сотрудничестве между Евросоюзом (ЕС) и Кубой в сейме для достижения общей цели – улучшения ситуации с правами человека на Кубе.

Оппозиционные литовские консерваторы, которые решительно высказываются против соглашения с Кубой, надеются, что письмо М. Помпео побудит правящих изменить позицию.

Председатель партии Союз отечества — Литовские христианские демократы Габриэлюс Ландсбергис говорит, что соглашение с ЕС использует в своих целях «диктаторский, коррумпированный и сотрудничающий с террористами коммунистический режим Кубы», а ратификация повредит отношениям с США.

реклама

Оставить комментарий/ Parašyti nuomonę

avatar
600