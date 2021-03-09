Госсекретарь США назвал Лукашенко последним диктатором Европы

«В преддверии [белорусских] президентских выборов, состоявшихся в прошлом году, она мобилизовала женщин по всей стране, чтобы протестовать против правления Александра Лукашенко — последнего диктатора Европы», — заявил Блинкен. Он отметил, что Колесникова находится под стражей в Беларуси. «Соединенные Штаты продолжат призывать к ее немедленному освобождению, а также к освобождению всех политических заключенных в Белоруссии», — подчеркнул шеф американской дипломатии.

При этом первая леди США Джилл Байден, также выступившая на церемонии, утверждала: «Справедливые выборы в Беларуси укрепят также нашу собственную (американскую — прим. ТАСС) демократию».