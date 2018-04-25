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Госсекретарь США Помпео посетит Беларусь 4 января

Рабочий визит государственного секретаря США Майкла Помпео в Беларусь планируется 4 января 2020 года, сообщил агентству «Интерфакс-Запад» начальник управления информации – пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз.

«Да, действительно, мы ведем подготовку такого мероприятия в контакте с американской стороной. Рабочий визит Государственного секретаря США Майкла Помпео в Беларусь планируется 4 января 2020 года», — сказал  Глаз.

Рабочий визит государственного секретаря США Майкла Помпео в Беларусь планируется 4 января 2020 года, сообщил агентству «Интерфакс-Запад» начальник управления информации — пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз.

«Да, действительно, мы ведем подготовку такого мероприятия в контакте с американской стороной. Рабочий визит Государственного секретаря США Майкла Помпео в Беларусь планируется 4 января 2020 года», — сказал Глаз.

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Как отметил пресс-секретарь, актуальной программой предусмотрены переговоры на высшем уровне, встреча с министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем и другие мероприятия. «Ожидается, что будет обсужден весь спектр вопросов белорусско-американских отношений и тематика региональной безопасности», — добавил представитель МИД.

В свою очередь в понедельник Помпео в Твиттере сообщил, что планирует в 2020 году посетить Беларусь  и ряд других стран бывшего СССР.

«Рад посетить в новом году Украину, Беларусь, Казахстан, Узбекистан и Кипр для того, чтобы встретиться со своими визави и подтвердить приоритеты США в Европе, Южной и Центральной Азии», — написал он.

На прошлой неделе о возможном визите Помпео в Минск сообщило  издание Foreign Policy со ссылкой на неназванных официальных лиц в США.

«Официальные лица США говорят, что госсекретарь Майк Помпео, как ожидается, последует его (бывшего помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона — ИФ) примеру и в январе посетит Минск», — отмечало издание.

Болтон был в Минске с визитом в конце августа текущего года. Президент республики Александр Лукашенко, встречаясь с ним, заявил о готовности Беларуси начать отношения с США «с нового листа», и назвал визит Болтона историческим.

В сентябре Минск также посещал замгоссекретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл. Тогда стороны объявили, что приняли решение о восстановлении диппредставительства между странами на уровне послов.

024.by

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