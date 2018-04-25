Госсекретарь США Помпео посетит Беларусь 4 января

Как отметил пресс-секретарь, актуальной программой предусмотрены переговоры на высшем уровне, встреча с министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем и другие мероприятия. «Ожидается, что будет обсужден весь спектр вопросов белорусско-американских отношений и тематика региональной безопасности», — добавил представитель МИД.

В свою очередь в понедельник Помпео в Твиттере сообщил, что планирует в 2020 году посетить Беларусь и ряд других стран бывшего СССР.

«Рад посетить в новом году Украину, Беларусь, Казахстан, Узбекистан и Кипр для того, чтобы встретиться со своими визави и подтвердить приоритеты США в Европе, Южной и Центральной Азии», — написал он.

На прошлой неделе о возможном визите Помпео в Минск сообщило издание Foreign Policy со ссылкой на неназванных официальных лиц в США.

«Официальные лица США говорят, что госсекретарь Майк Помпео, как ожидается, последует его (бывшего помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона — ИФ) примеру и в январе посетит Минск», — отмечало издание.

Болтон был в Минске с визитом в конце августа текущего года. Президент республики Александр Лукашенко, встречаясь с ним, заявил о готовности Беларуси начать отношения с США «с нового листа», и назвал визит Болтона историческим.

В сентябре Минск также посещал замгоссекретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл. Тогда стороны объявили, что приняли решение о восстановлении диппредставительства между странами на уровне послов.