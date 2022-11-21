Госсовет Литвы по обороне обсудит вопросы ПВО, помощи Украине

ПВО региона стала вызывать большее беспокойство после падения в Польше, недалеко от границы с Украиной, ракеты. В результате инцидента погибли два местных жителя.

Вашингтон и Варшава считают, что ракету запустили украинские силы, защищаясь от атак Кремля, но Запад заявляет, что окончательная ответственность за инцидент по-прежнему лежит на Москве.

Науседа сообщил, что вопрос о передаче Украине гаубиц «PzH 2000» и систем ПВО NASAMS должен решить Государственный совет обороны. Это рассматривается по просьбе Украины.

Критики утверждают, что передача вышеупомянутого оружия разрушит недавно приобретенный потенциал Литвы.

Со своей стороны командующий армией Вальдемарас Рупшис также выразил сомнения по поводу передачи этого вооружения Киеву.

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