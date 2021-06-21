Госсовет по обороне пришел к соглашению о последовательном увеличении оборонного бюджета

Между тем президентское ведомство информировало, что принято решение «обеспечить проведение в жизнь принятых долгосрочных решений» по последовательному увеличению оборонного бюджета, и это «создало бы предпосылки» для своевременной реализации соглашения партий, предусматривающего, что к 2030 году на оборону будет выделяться 2,5% ВВП.

Планируется, что финансирование обороны в этом году будет на 20,5 млн евро больше, а это обеспечит соответствие ассигнований для этой сферы 2,03% ВВП. Закон о показателях бюджета Литвы позволяет Министерству финансов заимствовать средства, чтобы обеспечить сохранение финансирования обороны на уровне не ниже 2% ВВП.

Премьер Ингрида Шимоните после заседания правительства также подчеркнула, что правительство будет стремиться к последовательному увеличению оборонного бюджета, чтобы не взваливать все бремя, например, на будущее правительство в 2029 году.

«Мы настроены увеличить и то, и другое: и само финансирование, и также улучшать соотношение с ВВП. Какой конкретно будет эта цифра на будущий и последующий годы, наверное, это мы скажем осенью», — отметила она.