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TOP,Бизнес,Новости,Туризм

Гостиницы и туризм восстановятся только через год

Nuotrauka BFL/Tomas Lukšys

Для снижения последствий кризиса с коронавирусом в гостиничном и туристических секторах Литвы требуется предназначенный именно им план помощи государств. По словам главы ассоциации, этот бизнес сможет восстановиться только через год.

«Мы должны думать о полностью отдельном плане мер для гостиниц и ресторанов, и как потом выйти из этой ситуации», – заявила в четверг в сейме на дискуссии глава Ассоциации гостиниц и ресторанов Литвы Эвалда Шишкаускене. 

«Гостиниц и туроператоры не восстановятся еще каких восемь месяцев или год – восстановятся лишь после того, когда возобновятся полеты», – сказала Э. Шишкаускене.

Она отмечает, что сейчас бизнес могут спасти лишь субсидии, которые могли бы достигать хотя бы оборот одного месяца 2019 года.

«За счет этого бизнес мог бы заплатить и зарплаты работников, и плату за коммунальные услуги, которые вскоре начнут пробуксовывать и составляют около 7%, а также осуществить прочие расчеты и остались бы средства для сохранения бизнеса», – сказала Э. Шишкаускене.

По ее данным, сейчас в компаниях туристического и гостиничного сектора в Литве работают около 54 тыс. человек.

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