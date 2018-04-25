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TOP,Бизнес,Новости,Экономика

Государство будет финансировать крупные предприятия через облигации

Фото eimin.lrv.lt

Официально стартовавший во вторник Фонд помощи бизнесу в объеме 1 млн евро будет помогать пострадавшим от кризиса важным для экономики Литвы предприятиям, которые с трудом получают займы на рынке.

Как говорят руководители фонда, предприятия будут финансироваться посредством приобретения выпущенных ими облигаций, однако в исключительных случаях государство может стать и дольщиком таких компаний. 

По словам гендиректора Государственного агентства управления инвестициями (ГАУИ) Дайнюса Вильчинскаса, приобретенные облигации предполагается продавать на вторичном рынке. 

«В исключительных случаях мы будем думать об участии в акционером капитале, но точно не пойдем в такие ситуации, чтобы приобретать большую часть акций предприятия. Нет интенции перенимать управление предприятими у акционеров, в предприятия которых фонд будет инвестировать», — сказал во вторник Д. Вильчинскас. 

По его словам, займы будут предоставляться предприятиям за минимальную цену, похожую на ту, за которую в последнее время получает кредиты государство. 

«Мы будем фокусироваться на средних и крупных предприятиях, у которых нет альтернатив финансирования, которые действуют в важных для страны секторах и сами являются важными, утрата которых может быть чревата потерями на рынке труда», — сказал В. Вильчинскас. 

По его словам, в фонд уже обратилось около 20 компаний, среди которых и представиели в наибольшей степени пострадавших от пандемии туристического и гостиничного секторов. 

Фонд будет действовать как коммандитное хозяйственное общество, а его коммандитором будет подотчетное Министерству экономики и инноваций предприятие Valstybes investicinis kapitalas. Для деятельности фонда создано еще одно предприятие — контролируемое Министерством финансов VIVA. Государство инвестирует в капитал последнего 1 млн евро, а в капитал первого — 100 млн евро. 

Предусмотрено, что сначала правительство инвестирует 100 млн евро и гарантирует облигации на сумму до 400 млн евро, которые будут выпущены для сбора дополнительных средств в фонд. Ожидается, что еще 500 млн евро будет привлечено в фонд за счет частных инвесторов. 

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