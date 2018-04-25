Государство и муниципалитеты получили 196 млн евро непредвиденного дохода

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Государственный и муниципальные бюджеты Литвы за январь-октябрь получили 8,817 млрд евро дохода — на 2,3% (195,9 млн евро) больше, чем планировалось, заявили в Министерстве финансов.

Поступления в государственный бюджет составили 7,196 млрд евро — на 1% (74,2 млн евро) больше, чем прогнозировалось, налоговые поступления за год составили 6,63 млрд евро, что на 0,4% (23,4 млн евро) выше прогноза.

Доход от налога на добавленную стоимость (НДС) в этом году достиг 3,164 млрд евро, или на 2,2% (71,3 млн евро) меньше запланированного. За все акцизные товары в этом году получено 1,244 млрд евро — на 0,8% (10,6 млн евро) меньше прогноза.

Поступления по налогу на прибыль составили 609,4 млн евро — на 3,4% (20,3 млн евро) больше прогноза. В январе-июне поступления подоходного налога с населения (ПНН) в государственный и муниципальные бюджеты составили 2,714 млрд евро, т.е. на 4,6% (119,5 млн евро) выше прогноза.

Утверждённые доходы государственного бюджета на 2019 год (без учёта средств ЕС) составляют 8,668 млрд евро, или 10,59 млрд евро со средствами ЕС.

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