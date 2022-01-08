Государство и муниципалитеты в этом году получили 1,15 млрд евро незапланированных доходов

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Госбюджет и местные бюджеты самоуправлений Литвы получили в январе-ноябре этого года на 1,154 млрд евро больше доходов, чем прогнозировалось, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы выросли на 25,3%.

Фактические доходы за 11 месяцев составили 11,874 млрд евро или на 10,8% больше, чем ожидалось, сообщило Министерство финансов.

Госбюджет в январе-ноябре получил 9,68 млрд евро, на 26,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Доходы от налогов в госбюджет составили 9,047 млрд евро – на 27% больше.

Доходы от налога на добавленную стоимость (НДС) за 11 месяцев этого года составили 4,403 млрд евро – на 35,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Доходы госбюджета и местных бюджетов от подоходного налога составили 3,601 млрд евро — на 18,9% больше.

За все акцизные товары бюджет получил 1,526 млрд евро – на 6,6%, чем в январе-ноябре 2020 года. Налог на прибыль принес 969,1 млн евро – на 55,5% больше.

По сравнению с прогнозами, НДС в январе-ноябре получено на 9,6%, акцизов — на 2,5% больше. Доходы от подоходного налога превысили прогнозы на 6,8%, от налога на прибыль на 45,4%.

Другие доходы в бюджет, без учета поступлений из средств Евросоюза, составили 632,8 млн евро – на 16,9% больше, чем в прошлом году и на 10,9% больше, чем прогнозировалось.

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