Готовим летнюю окрошку

Окрошка — самое популярное летнее блюдо. Это именно то, что нужно в жаркий день, когда плотной еды совсем не хочется. Окрошка легкая, вкусная и сытная — такой обед или ужин понравится и взрослым, и детям.

Не существует универсального рецепта окрошки. Конечно, в классическом варианте в список ингредиентов обязательно входит «докторская» колбаса и редиска, но никто не запрещает экспериментировать и готовить окрошку из мяса, птицы или даже морепродуктов. С заправкой также можно «поиграть». Квас, кефир, сыворотка, минеральная вода, йогурт, простокваша и даже пиво — все эти варианты вполне уместны, все зависит от ваших вкусовых предпочтений.

Предлагаем объявить это лето сезоном кулинарных экспериментов и попробовать самые смелые, вкусные и оригинальные рецепты окрошки. Мы уже собрали самые классные рецепты в одном месте: осталось побаловать себя и домашних вкусной окрошкой!

Окрошка с ветчиной на квасе

Квас хлебный — 1 л, огурцы — 250 г, ветчина — 250 г, яйца — 2 шт., сметана — 150 г, горчица — 15 г, хрен — 1,5 ч. л., сахар — 1 ч. л., лук зеленый — небольшой пучок, укроп — для подачи, соль — по вкусу, перец — по вкусу.

Отварите и остудите яйца. Отделите белки от желтков. Яичные белки порубите. Яичные желтки разомните вилкой и смешайте до однородной массы с 2 столовыми ложками кваса, сметаной, сахаром, хреном, солью и горчицей. Зеленый лук и укроп порубите. Огурцы и ветчину нарежьте кубиками. Смешайте все ингредиенты в кастрюле. Залейте окрошку квасом и охладите в холодильнике. Перед подачей украсьте окрошку сметаной и петрушкой.

Окрошка на кефире

Яйца — 5 шт., кефир — 1,5 л, зелень (зеленый лук и укроп) — 1 пучок, огурец (свежий небольшой) — 2 шт., редис — 100 г, картофель — 3-4 шт., колбаса (вареная) — 300 г, соль — по вкусу.

Отварите картофель. Остудите и очистите. Порубите кубиками. Колбасу, огурцы и редис также порежьте кубиками. Отварите яйца. Остудите и натрите на терке. Укроп тщательно промойте и порубите. Смешайте все ингредиенты и разложите по тарелкам. Залейте окрошку кефиром. Подавайте к столу.

Вегетарианская окрошка

Картофель — 5 шт., морковь — 3 шт., огурцы — 2 шт., помидор — 1 шт., адыгейский сыр — 150 г, сметана — 170-200 мл, укроп — 1 пучок, вода — 1,5 л, куркума — 1/2 ч. л., горчица — по вкусу, черный молотый перец — по вкусу, крупная соль — 1 ст. л., лимонный сок — по вкусу.

Отварите картофель и морковь в кожуре. Остудите, а затем очистите от кожуры. Порубите овощи на мелкие кубики. Переложите в отдельную миску. Огурцы, помидоры и адыгейский сыр нарежьте на небольшие кусочки и также отправьте в миску. Залейте содержимое миски водой. Добавьте сметану и специи. Укроп порубите и также добавьте в миску. Хорошенько все размешайте и перед подачей отправьте в холодильник минимум на полчаса.

Грибная окрошка

Соленые грибы — 500 г, картофель — 250 г, морковь — 1 шт., свежие огурцы — 200 г, зеленый лук — 100 г, яйца — 2 шт., горчица — 2 ст. л., квас — 1 л, соль — по вкусу, черный молотый перец — по вкусу, сметана — по вкусу.

Грибы промойте под проточной холодной водой. Откиньте на дуршлаг. Когда стечет лишняя жидкость, порубите грибы на небольшие кусочки. Картофель и морковь отварите. Остудите. Картофель, морковь и огурцы нарежьте кубиками. Зеленый лук измельчите. Отварите яйца. Остудите, а затем отделите белки от желтков. Яичные белки порубите. Яичные желтки разомните в миске вилкой и смешайте с горчицей до однородной массы. Смешайте все ингредиенты, добавьте горчичную заправку. Посолите, поперчите. Залейте квасом. Подавайте к столу, украсив сметаной.

Окрошка с семгой

Семга — 300 г, картофель — 4-5 шт., яйца — 3 шт., свежие огурцы — 3 шт., зеленый лук — по вкусу, укроп — 3-4 веточки, соль — по вкусу, черный молотый перец — по вкусу, сметана — по вкусу, айран — 1 л , лед — несколько кубиков.

Семгу отварите в слегка подсоленной воде. Затем остудите рыбу и порубите ее на небольшие кусочки. Отварите картофель и яйца. Остудите. Картофель, яйца и огурцы нарежьте кубиками. Зелень порубите. Смешайте все ингредиенты и выложите в тарелки. Залейте окрошку айраном. Посолите, поперчите. Охладите окрошку в холодильнике в течение часа. Перед подачей добавьте сметану.

Окрошка с креветками

Креветки (очищенные) — 200 г, помидор — 4 шт., огурец — 4 шт., яйцо куриное — 5 шт., укроп — по вкусу, петрушка — по вкусу, зеленый лук — по вкусу, соль — по вкусу, перец — по вкусу, квас — 1 л, сметана — по вкусу.

Отварите яйца до готовности. Остудите. Креветки опустите в кипящую воду на 2-3 минуты. Остудите. Помидоры, огурцы и яйца мелко нарежьте. Зелень порубите. Смешайте все ингредиенты. Посолите, поперчите. Разложите получившуюся смесь по тарелкам и залейте квасом. Добавьте сметану и хорошенько перемешайте. Подавайте окрошку к столу.

Рыбная окрошка с киви

Кефир — 500 мл, минеральная вода — 1/2 стакана, огурец — 1 шт., редис — 5 шт., семга — 100 г, лимон — 2 ломтика, киви — 1 шт., зелень (укроп, петрушка, зеленый лук) — 1 пучок, тертый имбирь — 1 ч. л., соль — по вкусу.

Семгу отварите на пару. Порубите. Мелко нарежьте огурцы, редиску и киви. Зелень порубите. Половину порубленной зелени смешайте с тертым имбирем и солью. Кефир смешайте с минеральной водой. Добавьте оставшуюся зелень. Разложите подготовленные ингредиенты по тарелкам. Залейте кефирной смесью. Сверху в каждую тарелку добавьте кусочки семги и киви.

Посыпьте зеленью и подавайте к столу.

Окрошка с говядиной

Яичные желтки (вареные) — 4 шт., горчица — 3 ст. л., отварная говядина — 400 г, редис — 4-5 шт., свежие огурцы — 2-3 шт., вареный картофель — 3-4 шт., зеленый лук — 1 пучок, укроп — 1 пучок, соль — по вкусу, сметана — по вкусу, квас — по вкусу.

Яичные желтки выложите в миску и разомните вилкой. Соедините их с горчицей. Размешайте до однородной массы. Говядину, редис, картофель и огурцы нарежьте на небольшие кусочки. Укроп и зеленый лук порубите. Смешайте все ингредиенты в большой миске или в кастрюле. Посолите, добавьте горчичную заправку. Добавьте сметану и залейте окрошку квасом. Подавайте к столу.

Окрошка с адыгейским сыром

Вареный картофель — 3-4 шт., огурцы — 2 шт., редис — 4-5 шт., адыгейский сыр — 200 г, петрушка — 1/2 пучка, укроп — 1/2 пучка, соль — по вкусу, черный молотый перец — по вкусу, лимон — 1/4 шт., кефир — по вкусу.

Картошку, огурцы, редис и адыгейский сыр нарежьте кубиками. Зелень порубите и смешайте с вышеперечисленными ингредиентами. Добавьте специи, лимонный сок и снова все хорошенько размешайте. Залейте окрошку кефиром и подавайте к столу.

Окрошка с крабовыми палочками

Крабовые палочки — 250 г, редис — 5-6 шт., свежие огурцы — 2-3 шт., вареные яйца — 2-3 шт., горчица — 1 ст. л., сметана — 3 ст. л., укроп — 1 пучок, соль — по вкусу, черный молотый перец — по вкусу, квас — по вкусу.

Крабовые палочки порубите на кубики. Редис, огурцы и яичные белки измельчите. Яичные желтки разомните вилкой и смешайте с горчицей, сметаной, рубленым укропом и специями. Добавьте получившийся яично-горчичный соус к крабовым палочкам, редису, огурцам и яичным белкам. Перемешайте. Залейте все квасом и подавайте к столу.