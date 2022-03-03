Готовим поправки по дезинформации, однако нужно обеспечить свободу слова – Шимоните

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Литовское правительство намерено выработать поправки, которые облегчат расследования правоохране о распространении дезинформации, говорит премьер Ингрида Шимоните.

И все же она подчеркивает, что важно беречь и свободу слова, являющуюся основой либеральной демократии.

По ее словам, некоторые предложения относительно распространения дезинформации могут быть включены и в ограничения, которые связаны с чрезвычайным положением (ЧП), объявленным из-за войны России в Украине, когда они будут заранее устанавливаться на период после 10 марта.

«Сейчас готовятся эти предложения, какие-то предложения, вероятно, можно будет включить в режим ЧП, просто эти условия, эти ограничения, которые устанавливаются», — сказала Шимоните журналистам в четверг.

По ее словам, хотя правительство видит и понимает проблему дезинформации, важно обеспечить и свободу слова.

«Мы видим эту проблему, но вместе с тем готовятся и изменения в законах. Мы все же не Россия и не Беларусь. Наша задача в том, чтобы несмотря на то, что приходится вести тяжелую борьбу с пропагандой, и несмотря на то, что рядом находится огромная фабрика по производству искаженной реальности, которая не только производит эту искаженную реальность для себя, но еще производит ее и на экспорт (и довольно широко — до самых Соединенных Штатов Америки или до самых отдаленных уголков планеты), нам все же следует обеспечить основу нашей собственной либеральной демократии. И свобода слова, и разнообразие мнений сомнению не подвергаются», — сказала премьер.

«Та граница, когда это уже становится деятельностью, которая вредит безопасности государства, ее не так легко очертить. Однако эти предложения по изменениям в законах, чтобы хотя бы полиции было проще начинать расследования и принимать решения, они будут внесены в Сейм, это так», — добавила она.

Премьер сказала. что обсудить эти изменения подробнее можно будет тогда, когда они будут подготовлены. Это может быть на следующей неделе.

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