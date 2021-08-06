Готовится к вводу в обращение цифровой евро

Главное отличие «цифрового евро» от криптовалют в том, что биткоин и его аналоги регулируются исключительно рынком и никем не контролируются. Эмиссией цифровых валют, напротив, могут заниматься исключительно регуляторы. Как и бумажные банкноты, каждый цифровой евро имеет свой цифровой код. Это позволяется отслеживать каждый виртуальный евро с момента эмиссии и все связанные с ним транзакции.

В ЕЦБ полагают, что новая электронная валюта может стать настолько привлекательной, что в будущем может почти полностью заменить услуги коммерческих банков. Открытие счётов в цифровой валюте делегируют банкам, которые будут предоставлять пользователям цифровые кошельки.

Регулятор заявляет об удобстве электронных денег, внедрение которых в будущем позволит жителям ЕС быстро оплачивать товары и услуги с помощью электронных кошельков и мобильных приложений.

Использование цифровых евро будет существенно отличаться от использования наличных, поскольку анонимно совершить электронную транзакцию будет возможно, только если её сумма не превышает 100 евро. В остальных случаях все движения цифровых денежных средств будут отслеживаться и контролироваться регулятором в рамках борьбы с отмыванием денег, уходом от налогов и прочей незаконной деятельностью.

Если инициатива будет одобрена всеми инстанциями, для полного внедрения цифровых денег и внесения соответствующих изменений в законодательства во всех странах ЕС потребуется ещё около трёх лет. При этом цифровые активы, при всех преимуществах, вряд ли смогут полностью заменить бумажные деньги.