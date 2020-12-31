Готовится план помощи работникам санатория Belorus – М. Навицкене

Литовское правительство готовит план помощи работникам находящегося в Друскининкай санатория Belorus («Беларусь»), счета которого по причине санкций ЕС были заморожены, утверждает министр социальной защиты и труда Литвы .

«В данный момент мы готовим план, ищем решения двумя способами (…) Важнейшей является цель должной заботы о людях, которые там работают», – сказала BNS министр.

Банк Swedbank заморозил счета санатория 18 декабря. Министр надеется, что план будет готов в начале следующей недели.

Она также сказала, что Министерство иностранных дел должно обратиться в банк по вопросу освобождения счетов санатория.

Это, по словам министра, позволит рассчитаться с работниками за декабрь и покрыть задолженности санатория перед государством, если таковые имеются.

В будущем, по ее мнению, подобные ситуации можно будет регулировать законом.

«Ближайшая цель заключается в том, чтобы за этот период были выплачены деньги, а в дальнейшей перспективе мы ищем решение, чтобы это регламентировалось», – сказала М. Навицкене.

«Мы готовимся обратиться в банк по этому вопросу, а с середины января, вероятно, у нас будет механизм, который будет предложен работникам», – сказала она.

Министр добавила, что надеется, что средства работников за декабрь поступят им «в ближайшее время, как можно скорее».

В целом в санатории работают 393 человек, около 350 из них – граждане Литвы.

Банк Swedbank заморозил счета санатория по причине санкций, введенных ЕС в отношении Главного хозяйственного управления Администрации президента Беларуси. Это управление является пайщиком санатория.